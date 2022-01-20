Полицейского из Ростовской области оштрафовали на два миллиона рублей за торговлю служебным бензином

Бывший сотрудник полиции предстал перед судом за продажу служебного бензина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники областной ФСБ пресекли противоправную деятельность начальника одного из отделов районной полиции, сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики выяснили, что полицейский фиктивно списывал бензин и дизельное топливо, выделяемые отделу для заправки служебных машин.

После чего руководитель отдела продавал топливо своим знакомым по заниженным ценам.

- Для прикрытия своей противоправной деятельности злоумышленник изготовил несколько поддельных печатей, их он проставлял в фиктивных отчетных документах, - рассказали подробности схемы в пресс-службе региональной ФСБ.

На основании материалов, которые собрали силовики, в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Дело дошло до суда.

Суд назначил теперь уже экс-полицейскому наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также он должен возместить ущерб в размере двух миллионов рублей.

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