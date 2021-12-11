Икра ложками: в сеть попало видео, на котором депутат из Ростовской области угощает приятелей деликатесом

Приятели в кадре ели деликатес Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростовской области депутат и руководитель детских лагерей стал фигурантом проверки. Его подозревают в том, что он присвоил деньги, выделяемые минтрудом на отдых детей из малообеспеченных семей.

Вместе с этим в сети стали появляться фото и видео быта депутата. Так, вначале обнародовали снимки убранства дома, который может принадлежать директору. На кадрах видно, что хозяин коттеджа приветствует классический стиль в интерьере. Так, в столовой зоне хрустальные люстры, причем, на фото их сразу пять. Есть камин и полированная мебель. Имеется бассейн и сауна. А чуть позже в пабликах появилось видео, на котором, как уточнили нам в источнике, снят момент посиделок депутата с друзьями.

На снимке в столовой зоне видно сразу пять люстр. Фото: группа "Ростов Главный" ВКонтакте

Один из приятелей на видео ест из глубокой тарелки столовой ложкой черную икру. За кадром слышится смех. Также мужчины на видео говорят: "Икорка черная, с водочкой. Икорка черная ложками. Вау-вау. Вэри гуд".

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что в лагеря пришли силовики с обысками. В самом учреждении комментировать ситуацию отказались.

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