Италия или Китай?: дизайнер рассказал, сколько может стоить интерьер в доме сельского депутата из Ростовской области с бассейном и позолотой

В обустройстве дома мог участвовать дизайнер. Фото: группа ВКонтакте "Ростов Главный"

В городских пабликах не утихают обсуждения на тему роскошного интерьера дома одного из сельских депутатов в Ростовской области. Авторы уверяют, что это фото внутреннего убранства именно его жилья. Снимки попали в сеть после информации об обыске в детском лагере, руководителем которого якобы является народный избранник.

Следствие уточняет версию о хищении дирекцией государственных денег, выделенных для отдыха детей из малоимущих семей. На данном этапе идет только проверка, уголовное дело не возбуждено.

Насколько же дорогой интерьер на снимках, в «КП - Ростов-на-Дону» узнали у действующего дизайнера, члена Союза дизайнеров России Виктории Лобко.

Интерьер из итальянских материалов может быть с семью нулями, а из китайских - в несколько раз дешевле. Фото: группа ВКонтакте "Ростов Главный"

«МОГ УЧАСТВОВАТЬ ДИЗАЙНЕР»

Дизайнер сразу уточнила, что по фотографии, конечно, очень сложно определить, насколько используемые в интерьере материалы дорогие.

- Интерьер выполнен в классическом стиле, и хочу отметить, что некоторые комнаты выполнены по цветовой гамме очень неплохо, что при самостоятельном выборе стройматериалов и мебели редко бывает. Предполагаю, что в оформлении мог участвовать дизайнер.

По словам Виктории Лобко, определить стоимость этого ремонта достаточно сложно.

- Конечно, и отделка, и мебель очень похожи на итальянские, и тогда все это дорого стоит. Но примерно с 2015 года на российском рынке появились китайские аналоги - в 2-3 раза дешевле итальянских, но выглядит один в один, - объясняет дизайнер. - Для определения точной стоимости нужно знать еще и квадратуру помещения. Навскидку, если это действительно итальянские материалы, освещение и мебель, то по актуальным ценам эта пара комнат, что видны на фото, могут обойтись в 10 миллионов рублей. Если это китайские аналоги, и лепнина не гипсовая а полиуретановая или даже из пенопласта, все это будет стоить намного дешевле.

В доме со снимков есть еще и бассейн. Фото: группа ВКонтакте "Ростов Главный"

«ЭТО ВРЯД ЛИ СУСАЛЬНОЕ ЗОЛОТО»

Специалист не утверждает, но предполагает, что «золотые» элементы на тех же ножках мебели и ванны, скорее всего, сусальным золотом не покрыты, и являются имитацией золота, которая не так дорого стоит.

- По своему опыту могу сказать, что многие клиенты, которые относят себя к людям среднего класса, могут позволить себе такой интерьер, используя китайские аналоги, - объясняет Виктория. - Все зависит от материалов и площади помещения. Поскольку этой информации у нас сейчас нет, то точную стоимость интерьера на фото посчитать нельзя.

Золотые ножки и другие элементы мебели скорее всего покрыты имитацией золота, считает дизайнер. Фото: группа ВКонтакте "Ростов Главный"

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