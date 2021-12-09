Камин, бассейн, позолоченные вензеля: в сети появились фото роскошной жизни сельского депутата из Ростовской области

В столовой зоне - несколько люстр и мебель в дворцовом стиле. Фото: паблик "ВКонаткте" "Ростов Главный-новости Ростова-на-Дону"

В сети опубликовали фотографии из особняка. Авторы снимков уверяют: так живет депутат сельского поселения Ростовской области.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, накануне, в среду, 8 октября, в детском лагере, руководителем которого якобы и является народный избранник, прошли обыски.

У следствия есть основание полагать что, дирекция причастна к хищению денег, выделяемых министерством труда на отдых для детей из малообеспеченных семей. Однако речь идет только о проверке, уголовного дела не возбуждено.

Есть в доме и камин. Фото: паблик "ВКонаткте" "Ростов Главный-новости Ростова-на-Дону"

ВЕНЗЕЛЯ, СТАТУИ И БАССЕЙН

Но, судя по кадрам, появившимся в Сети, хозяину дома близок дворцовый стиль в интерьере.

В столовой зоне – камин с античными статуями, позолоченные атласные кресла, а над обеденным овальным столом висит сразу пять хрустальных люстр, вдоль стены – покрытый лаком комод с хрустальным подсвечником на нем. На стенах – картины в золоченых рамках и обои с вензелями.

Ванная комната практически не уступает в роскоши столовой зоне. На стенах - также картины, мебель сделана из темного дерева, а сама ванна установлена на позолоченных ножках.

Не скупился хозяин дома и на убранство в ванной комнате. Фото: паблик "ВКонтакте" "Ростов Главный-новости Ростова-на-Дону"

Кстати, в особняке сельского депутата есть бассейн и сауна.

При этом, в самом лагере обстановка намного скромнее, чем в доме депутата. Предмет роскоши там, пожалуй, только один – это бильярдный стол в фойе.

В самом лагере корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» отказались прокомментировать ситуацию с обысками.

В детском лагере зачем-то поставили бильярдный стол. Фото: источник в правоохранительных органах региона

«НУ НЕ ЛЮДОВИКИ ЖЕ!»

Однако в городском паблике убранству уже присвоили регулярную премию «Золотой унитаз», там уже под сотню комментариев по теме.

- Вот интересно, почему у всех такая тяга к подобному стилю? Ну не Людовики же какие-нибудь. Будь у меня столько денег, я бы явно не стал в таком стиле домик обустраивать, - написал один их ростовчан.

- Ничего особенного - типичный ампир, - вступилась за хозяина дома другая горожанка. - Обои эти недавно смотрела - общедоступны, рулон - метр шириной и их тоже берут обыватели, потому что к мебели подходят. Статуэтки - гипсовые, при чем не дизайнерские какие-то, а шаблонные. А на потолке обычный пенополистирол нарезанный фигурно. Не поверите, можно в магазине стройматериалов эту лепнину заказать и у себя налепить, весьма за недорого.

- У них похоже с главой ГИБДД по Ставрополью один дизайнер, - предположил еще один интернет-пользователь.

Но были и такие: «Оклеветали человека! Где золотой унитаз?», «Цыганский барокко», «А вы в других домах были? Думаю, там претенденты по круче будут, на эту премию»

А так выглядит помещение с бассейном. Фото: паблик "ВКонтакте" "Ростов. Главный- новости Ростова-на-Дону"

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