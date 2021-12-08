В детские лагеря в Ростовской области нагрянули силовики

Силовики нагрянули с обысками в начале рабочего дня. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона

В донском регионе силовики нагрянули с обысками в детские лагеря, расположенные в Неклиновском районе. Как сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, следователи с самого утра среды, 8 декабря, изымают документацию.

Источник издания пояснил, что поводом для операции стала информация о том, что руководитель лагерей похитил деньги, которые министерство труда выделяло на оздоровление детей из малообеспеченных семей.

- По данным следствия, лагеря получили на эти цели около миллиарда с 2015 года. По предварительной информации, 30% от этой суммы «осело» в карманах руководителя, - сказал собеседник издания.

По версии следствия, руководство могло быть причастно к хищениям. Фото: источник издания в правоохранительных органах региона

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" сообщала, что в Семикаракорске местный житель решил пофорсить перед сотрудниками Почты России. Чтобы показать свою значимость и социальный статус, он сделал липовое удостоверение сотрудника ФСБ.

С этой "корочкой" мужчина ходил за посылками и письмами. Сотрудницам почты, сидящим на выдаче, хвастун с гордостью показывал удостоверение силовика. При этом мужчина объяснял демонстрацию именно этого документа тем, что сейчас меняет паспорт.

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Мужчина использовал липовые документы для того, чтобы похвастаться (подробнее)