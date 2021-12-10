У детей находили лишай, селили по десять человек в комнату: в лагере в Ростовской области, где силовики провели обыски, не раз находили нарушения

Фото: источник издания в правоохранительных органах.

8 декабря силовики провели обыски в детском лагере в Неклиновском районе. Его учредителя и руководителя подозревают хищении денег, выделенных на оздоровление детей из неблагополучных семей.

Как выяснилось, лагерь не раз привлекал внимание. В 2015 году детям пришлось вызывать специалистов из кожно-венерологического диспансера. У нескольких отдыхающих выявили лишай — причем в лагере зараженных лечили недостаточно эффективно. Расследованием инцидента собирался заняться региональный Роспотребнадзор, правда, его результаты так и не были опубликованы.

В 2017 году проверку в оздоровительном учреждении провел Общероссийский народный фронт. Его участники заявили, что в корпусах лагеря проживает слишком много детей. Так, в одну комнату могли заселить более десяти человек. Много нарушений нашли при проверке документов. У сотрудников были неправильно оформлены медкнижки, сотрудники получали зарплату ниже прожиточного минимума, а некоторые не были оформлены официально по всем правилам.

В столовой зоне - несколько люстр и мебель в дворцовом стиле. Фото: паблик "ВКонаткте" "Ростов Главный-новости Ростова-на-Дону"

Напомним, руководителя лагеря подозревают в том, что с 2015 года он мог присвоить часть средств, выделенных минтруда. Уголовное дело не возбуждено, пока лишь ведется проверка. Однако в сети уже появились кадры из дома подозреваемого. На фото – шикарные интерьеры с бассейном, камином и другими удобствами.

Пользователи в сети разделились: одни считают, что убранство очень дорогое, другие посчитали, что дорого-богато можно сделать и без лишних затрат, пользуясь молдингами, краской и другими материалами.

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Судя по кадрам, появившимся в Сети, хозяину дома близок дворцовый стиль в интерьере.

В столовой зоне – камин с античными статуями, позолоченные атласные кресла, а над обеденным овальным столом висит сразу пять хрустальных люстр, вдоль стены – покрытый лаком комод с хрустальным подсвечником на нем. На стенах – картины в золоченых рамках и обои с вензелями. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Параллельно с этими кадрами были обнародованы и другие. Речь идет о видео с камеры наблюдения, установленной якобы в кабинете руководителя лагеря. Камера сняла, как трое - по некоторым данным, директор и две его подчиненные - обсуждают детское меню и возможность на нем сэкономить (подробности)

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