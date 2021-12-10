Депутата, которого заподозрили в миллионных махинациях, исключат из «Единой России»

Речь идет о депутате, который руководит детским лагерем в Неклиновском районе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области депутата, который руководит детским лагерем в Неклиновском районе, исключат из «Единой России». Информацию об этом сегодня, 10 декабря, разместили на сайте партии.

- Обратили внимание на публикации в СМИ о проведении проверки. Ростовское отделение считает инкриминируемые действия возмутительными и циничными. Если вину подозреваемого докажут, он должен понести полную ответственность, - говорится в сообщении.

В партии также добавили, что пристально следят за развитием ситуации и поддерживают всестороннее и объективное выяснение обстоятельств.

Речь идет народном избраннике, который совсем недавно попал на видео во время беседы с подчиненной. Мужчина объяснил работнице, как нужно экономить на детском питании, чтобы не было жалоб и поступала прибыль. Кроме того, руководителя лагеря сейчас подозревают в махинациях с деньгами, которые выделили на обеспечение детей.

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Параллельно с этим в отношении него началась проверка (подробности)