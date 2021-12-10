Директор донского лагеря объяснил, как зарабатывать на котлетах и пирожках для детей

В организации уже прошли обыски
Фото: Алика МАКОВА
В Ростовской области один из депутатов и по совместительству директор лагеря объяснил подчиненным, как экономить на блюдах для детей. Мужчина заявил, что «постоянно писать котлеты в меню, не значит давать их».
Эта беседа о выгодах и планах попала на видео, а потом и вовсе ушла в сеть. Ролик вызвал шквал негодования в Интернете, люди возмутились цинизмом работников лагеря.
В организации уже прошли обыски. Кроме того, директора заподозрили в махинациях с деньгами, которые выделили на обеспечение детей. По предварительным данным, часть суммы осела на счетах руководителя. Сейчас проводится проверка, однако уголовное дело не заведено.
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