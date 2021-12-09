Как экономить на котлетах: В сети появилось видео, на котором руководство детского лагеря под Ростовом решает, чем кормить отдыхающих

Повара лагеря старались экономить на котлетах Фото: Алика МАКОВА

В Ростовской области в одном из детских лагерей, куда по социальным путевкам отправляют отдыхать детей, в том числе из малообеспеченных семей, сейчас проходят проверки. Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, накануне в учреждении проходили обыски.

Директора лагеря заподозрили в том, что он мог присвоить часть денег из миллиарда рублей, который государство направляло на обеспечение детей, начиная с 2015 года.

Источник издания уточнил, что уголовное дело не возбудили. Пока идет проверка.

В детском лагере зачем-то поставили бильярдный стол. Фото: источник в правоохранительных органах региона

Тем временем в сети появились любопытные фото, на которых, как утверждает автор, запечатлено убранство дома руководителя лагеря. Интерьер выполнен в стиле ампир. В коттедже есть бассейн и сауна, лепнина.

Параллельно с этими кадрами были обнародованы и другие. Речь идет о видео с камеры наблюдения, установленной якобы в кабинете руководителя лагеря. Камера сняла, как трое - по некоторым данным, директор и две его подчиненные обсуждают детское меню и возможность на нем сэкономить.

В столовой зоне - несколько люстр и мебель в дворцовом стиле. Фото: паблик "ВКонаткте" "Ростов Главный-новости Ростова-на-Дону"

- Наталья сказала, что котлеты все время давать, а Оля сказала, мы ж тогда будем намного дороже, - говорит одна из героинь видео.

В ответ мужчина объясняет, как правильно: «Нет, она говорит в меню постоянно писать котлеты. Это же не значит, давать».

В самом лагере отказались комментировать обыски. Проводится проверка.

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