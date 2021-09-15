На Дону за многомиллионную взятку осудили экс-капитана полиции

Экс-полицейскому вынесли приговор в Ростове-на-Дону Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшему сотруднику главного следственного управления областного МВД. Следователь, капитан юстиции, попался на попытке получить взятку в особо крупном размере.

Как рассказали в пресс-службе областного ФСБ, полицейский расследовал дело о продаже наркотиков. Главному подозреваемому по этой статье грозило до восьми лет тюрьмы. Тогда фигурант решил договориться со следователем. Сделка с правоохранителем заключалась в том, что за три миллиона рублей капитан должен был переквалифицировать статью на более мягкую и, соответственно, приговор был бы не столь суровым.

«Аванс» капитану юстиции - полмиллиона рублей - должен был передать адвокат подозреваемого в наркоторговле.

Однако планам следователя и фигуранта дела не суждено было сбыться. О незаконной договоренности узнали в ФСБ.

- В результате оперативно–розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» сотрудниками Управления ФСБ России по Ростовской области был задержан с поличным адвокат, получивший первую часть от требуемой суммы - 500 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс - службе ведомства.

Ну а дальше уже «взялись» за того, кому эти деньги предназначались. В результате на полицейского завели дело по статье «Мошенничество».

Суд уже вынес приговор экс-полицейскому. Его приговорили к условному сроку в три с половиной года. Приговор вступил в законную силу.

Ранее "КП - Ростов-на-Дону" писала, что в донской столице майор полиции потребовал с частной клиники миллион рублей в обмен на их уголовное и административное спокойствие.

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