В Ростове-на-Дону майор полиции в ресторане получил взятку от сотрудника службы безопасности больницы

Следком завел уголовное дело на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 35-летний сотрудник одного из районных отделов полиции проводил проверку в одной из частных клиник в донской столице.

Источник издания в правоохранительных органах региона рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», что проверка была назначена после того, как в отдел полиции поступило сообщение о том, что в медицинском центре есть нарушения в ведении хозяйственных и финансовых вопросов. Однако, по версии следствия, вместо того, чтобы действительно проверить работу частной клиники, 35-летний майор полиции предложил руководству клиники сделку – миллион рублей в обмен на их уголовное и административное спокойствие.

По договоренности, деньги в конверте от руководства медцентра правоохранителю должен были передать посредник в ресторане на улице Красноармейской.

Однако о готовящейся сделке узнали силовики. По словам источника в правоохранительных органах региона, во время передачи суммы в заведение нагрянули оперативники.

Деньги были изъяты, а майор полиции задержан.

Сейчас в отношении полицейского завели уголовное дело по статье «Получение взятки».

- По версии следствия, подозреваемый, получил начальника службы безопасности одного из медицинских центров взятку в сумме 1 миллион рублей за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела. После получения всей суммы он был задержан сотрудниками УФСБ России по Ростовской области, - прокомментировали в региональном Следственном управлении СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области также прокомментировали случившееся.

- Сейчас проводится служебная проверка. Специалист отстранен от служебных обязанностей. Если его вина будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, - сказали в ведомстве.

Источник издания в правоохранительных органах добавил, что подозреваемый во взятке майор занимал свою должность год.

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