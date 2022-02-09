В Ростовской области многодетная мама и осужденный влюбились в друг друга по переписке и женились

Татьяна и Владимир расписались в районном ЗАГСе. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН

В Ростовской области, в Константиновске, мужчина, отбывающий наказание в колонии, вскоре выйдет на свободу. Этот день 37-летний Владимир ждет с особым трепетом. Ведь там, на свободе, его ждет любимая женщина и ребятишки.

Как рассказал «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, 17 лет назад мужчина оступился и совершил убийство. В 2005 году его отправили в колонию строго режима.

Осужденный даже и не мечтал о личном счастье. Владимир был уверен, что с такой биографией вряд ли удастся построить семью. Но у судьбы оказались свои планы.

Совершенно случайно о том, что он в тюрьме, узнала бывшая одноклассница. Татьяна и Владимир еще в школе испытывали симпатию друг к другу. Но после одиннадцатого класса их пути разошлись.

После бракосочетания жених вернулся в колонию. Фото: пресс-служба ГУ ФСИН

Татьяна вышла замуж и родила пятерых детей. Владимир работал, мечтал о семье, но потом оказался в тюрьме. А у Татьяны, к тому времени, испортились отношения с супругом, и они развелась.

- Когда узнала, что Владимир находится в колонии, решила поддержать морально, – рассказывает Татьяна.

В тот момент 37-летняя женщина и не думала о романтических отношениях.

– Вначале мы переписывались. А потом вспыхнули чувства, - говорит многодетная мама.

Татьяна с нетерпением ждала свиданий с Владимиром. Встречи пролетали как один миг. А потом мужчина сделал ей предложение. И Татьяна ответила согласием.

В пресс-службе областного ГУФСИН рассказали, что пара расписалась в местном ЗАГСе.

На церемонии присутствовали родственники новобрачных, друзья, а также сотрудники колонии, в которую мужчина вернулся после бракосочетания.

- Но ждать его Татьяна будет недолго: в 2023 году у Владимира заканчивается срок наказания, - добавили в ведомстве.

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