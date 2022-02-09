Как муж и жена из Ростовской области ни разу не поругались за 65 лет

Иван Васильевич и Антонина Александровна Игнатенко отметили "железную" свадьбу. Фото: ЗАГС Волгодонского района

Иван Васильевич и Антонина Александровна Игнатенко из поселка Прогресс в Волгодонском районе Ростовской области пришли в ЗАГС спустя 65 лет со дня бракосочетания.

Там они поставили подписи в книге «золотых» юбиляров, отметив таким образом «железную» свадьбу.

У 90-летнего Ивана Васильевича и 85-лет ней Антонины Александровны трое детей – дочки и сын, шестеро внуков и столько же правнуков.

- Семья и мир между нами – наше главное богатство, - говорят юбиляры.

Юбиляры расписались в книге "золотых" юбиляров. Фото: ЗАГС Волгодонского района

Ивана и Антонину познакомили общие друзья. Парень только вернулся из армии и, встретив девушку, понял, что это любовь с первого взгляда.

- А потом папу отправили в командировку. Он работал комбайнером, тогда они по всей стране мотались и убирали хлеб, - говорит корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» старшая дочь Наталья.

В разлуке, пускай и недолгой, Иван понял, что хочет прожить с Антониной всю жизнь. Вернувшись из командировки, сделал ей предложение. Девушка ответила согласием. Свадьбу молодые сыграли спустя полгода после знакомства.

Семейная жизнь не была самой простой. Обоим приходилось много работать в совхозе. Иван трудился мастером в ремонтной мастерской, а Антонина – в столовой совхоза.

С детьми помогала бабушка.

- Она сидела с нами, пока родители были на работе. Никто из нас троих не ходил в садик, - вспоминает Наталья.

Несмотря на трудности, скандалов между мужем и женой никогда не было. По словам супругов, главный секрет семейного счастья прост – это забота друг о друге.

- Родители всегда вместе. Очень переживают друг за друга. Как-то хотела папу в больницу устроить подлечиться, так он не поехал, маму одну не захотел оставлять, - рассказывает Наталья.

Кстати, Иван Васильевич до сих пор, как и в молодости, ухаживает за своей Тонечкой. Дарит цветы, часто – без повода.

- И это несмотря на то, что мама – заядлый садовод. Ее двор – самый красивый в поселке. Каких цветов в нем только нет, - улыбается дочка.

А еще Иван Васильевич никогда не допустит, чтобы жена несла с рынка тяжелые сумки.

- Всегда отвезет маму в магазин или на базар на своем стареньком «Москвиче», - добавила дочь юбиляров.

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