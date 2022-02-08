В Ростовской области пара пришла в ЗАГС через 50 лет совместной жизни

"Молодые" оставили подписи в журнале ЗАГСа Фото: ХАНОВ Тимур

В Семикаракорске Ростовской области супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной жизни. 78-летний Николай Кузьмич и 70-летняя Зинаида Петровна Скакуновы в этот день вновь, как и полвека назад, пришли в ЗАГС.

Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» дочь золотых юбиляров Ирина, во Дворце бракосочетания мужа и жену поздравили с праздником сотрудники и близкие, а еще виновники торжества расписались в «золотой» книге, официально подтвердив полувековой супружеский стаж.

Юбилей супружеской жизни муж и жена встретили в окружении самых близких людей. Фото: из архива семьи

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА

История любви Николая и Зинаиды началась летом 1971 года. 28-летний Николай работал в совхозе инженером-механиком. Там же, в бухгалтерии, работала и 20-летняя Зинаида.

- Я зашел с документами в бухгалтерию совхоза, увидел молодую, стройную, скромную и симпатичную девушку. Сразу обратил на нее внимание, - вспоминает Николай Кузьмич.

И чуть позже, в танцевальном клубе, мужчина, набравшись смелости, пригласил девушку на танец. Так между ними завязался роман. Но встречались влюбленные недолго.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ

Как говорит золотой юбиляр, серьезные намерения у него были сразу. Через пару месяцев после знакомства мужчина сделала предложение. И Зинаида ответила согласием. Вскоре сыграли свадьбу.

- Праздник был скромным, но ведь это и не главное, - рассказывает Николай Кузьмич.

С тех пор муж и жена не расставались. 50 лет пролетели как один миг.

Юбиляры говорят, что трудности, конечно, были. К примеру, приходилось очень много работать - с утра до позднего вечера.

Влюбленные поженились через полгода после знакомства. Фото: из архива семьи

- Но мы всегда поддерживали друг друга, и в этом – секрет семейного счастья, - говорят супруги.

Муж и жена говорят, что самым большим достижением для них сегодня является семья. Они вырастили и воспитали двух дочерей. А еще счастливых бабушку и дедушку радуют двое внуков.

- Семья ведь – это самое главное, что есть в жизни, - добавили юбиляры.

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