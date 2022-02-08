В Ростовской области пара пришла в ЗАГС через 50 лет совместной жизни

"Молодые" оставили подписи в журнале ЗАГСа Фото: ХАНОВ Тимур
В Семикаракорске Ростовской области супружеская пара отметила 50-летний юбилей совместной жизни. 78-летний Николай Кузьмич и 70-летняя Зинаида Петровна Скакуновы в этот день вновь, как и полвека назад, пришли в ЗАГС.
Как рассказала корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» дочь золотых юбиляров Ирина, во Дворце бракосочетания мужа и жену поздравили с праздником сотрудники и близкие, а еще виновники торжества расписались в «золотой» книге, официально подтвердив полувековой супружеский стаж.
Юбилей супружеской жизни муж и жена встретили в окружении самых близких людей. Фото: из архива семьи
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ДЛИНОЮ В ПОЛВЕКА
История любви Николая и Зинаиды началась летом 1971 года. 28-летний Николай работал в совхозе инженером-механиком. Там же, в бухгалтерии, работала и 20-летняя Зинаида.
- Я зашел с документами в бухгалтерию совхоза, увидел молодую, стройную, скромную и симпатичную девушку. Сразу обратил на нее внимание, - вспоминает Николай Кузьмич.
И чуть позже, в танцевальном клубе, мужчина, набравшись смелости, пригласил девушку на танец. Так между ними завязался роман. Но встречались влюбленные недолго.
САМОЕ ГЛАВНОЕ – СЕМЬЯ
Как говорит золотой юбиляр, серьезные намерения у него были сразу. Через пару месяцев после знакомства мужчина сделала предложение. И Зинаида ответила согласием. Вскоре сыграли свадьбу.
- Праздник был скромным, но ведь это и не главное, - рассказывает Николай Кузьмич.
С тех пор муж и жена не расставались. 50 лет пролетели как один миг.
Юбиляры говорят, что трудности, конечно, были. К примеру, приходилось очень много работать - с утра до позднего вечера.
Влюбленные поженились через полгода после знакомства. Фото: из архива семьи
- Но мы всегда поддерживали друг друга, и в этом – секрет семейного счастья, - говорят супруги.
Муж и жена говорят, что самым большим достижением для них сегодня является семья. Они вырастили и воспитали двух дочерей. А еще счастливых бабушку и дедушку радуют двое внуков.
- Семья ведь – это самое главное, что есть в жизни, - добавили юбиляры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Встретились в каминном зале, а потом сыграли свадьбу: Молодожены-пенсионеры чувствуют себя на 18 лет
Жители Ростовской области нашли друг друга в интернате для инвалидов (подробнее)
А В ЭТО ВРЕМЯ
Полвека вместе, а любовь – как в молодости: супруги из Ростовской области отметили 50-летие своей семьи
И раскрыли секреты семейного счастья (подробнее)