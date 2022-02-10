ЕГЭ 2022 в Ростовской области: расписание экзаменов в основные и резервные дни

Экзамены проведут в три этапа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ 2022 в Ростовской области пройдет с 21 марта по 2 июля. Основной период, включая резервные дни, начнется 26 мая и продлится по 2 июня.

Расписание ЕГЭ 2022 опубликовано на сайте регионального министерства общего и профессионального образования. Планируется три периода проведения испытаний: досрочный — с 21 марта по 15 апреля, основной — с 26 мая по 2 июля и дополнительный — с 5 по 20 сентября.

26 мая пройдут первые испытания основного периода — по географии, литературе и химии. Испытания по трем предметам в течение нескольких дней. ЕГЭ по русскому языку — 30 и 31 мая, ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 20 и 21 июня. Испытания устной части ЕГЭ по иностранным языкам проведут 16 и 17 июня. ЕГЭ по математике, профильной и базовой, также организуют в разные дни — 2 и 3 июня.

ЕГЭ по истории и физике состоятся 6 июня, по обществознанию — 9 июня, по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам — 14 июня.

Сдать экзамены в резервные дни можно с 23 июня по 2 июля. В дополнительный период в сентябре пройдут только испытания по обязательным предметам — русскому языку и базовой математике. В эти дни ЕГЭ будут сдавать выпускники, которые не получили аттестат.

Напомним, прием заявок на сдачу ЕГЭ 2022 завершен 1 февраля. Пробные экзамены традиционно проходят в марте — апреле.

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