Собрать волю в кулак и не жалеть себя: выпускницы из Ростова рассказали, как набрать 300 баллов на ЕГЭ

Марианна (на фото слева) и Алика будут поступать в московские вузы. Фото: сайт Правительства Ростовской области

За несколько дней в русскоязычных соцсетях разлетелся пост «Девушка впервые сделала парней» о 300-балльном результате по трем экзаменам ЕГЭ школьницы из Петербурга Полины Ефимовой. Ростовская область ответила двойным результатом — сразу две выпускницы сдали три экзамена на высший балл. Не рисуйте в голове образ ботаников: это модные девчонки, которые в курсе молодежных трендов. В «КП — Ростов-на-Дону» узнали у донских умниц и красавиц секрет ЕГЭ на 100 баллов.

ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ

ЕГЭ — 2021 в Ростовской области радует рекордами. Так, сразу две выпускницы из Ростова сдали три экзамена на все 300 баллов. Это Марианна Куц и Алина Осадчая. Высокие баллы позволят девушкам самим выбирать, куда поступать. Такие выпускники в лучших вузах — нарасхват.

- Система ЕГЭ дает возможность выпускникам поступить на бюджетные места в лучшие вузы России, - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. – Участники экзаменов, получившие в сумме 300 баллов по учебным предметам, будут в числе первых в списках зачисления.

Игорь Гуськов считает, что рекордный результат выпускниц показывает, насколько усердно готовились к экзамену и ученицы, и учителя. Для выпускников будущих лет это пример того как можно воплотить свои мечты в реальность.

«НЕЛЬЗЯ ЖАЛЕТЬ СЕБЯ»

Рекордсменки поделились с выпускниками следующего года секретами, как сдать ЕГЭ на 300 баллов. На все сто они подготовились к экзаменам по обществознанию, истории и английскому языку.

К формату ЕГЭ Марианна Куц готовилась с десятого класса, но базовые знания были заложены еще в восьмом, так что подготовка к экзаменам длилась четыре года.

- Наиболее сложным для меня было понять, что ни в коем случае нельзя жалеть себя, и привыкнуть к такому ритму жизни, когда ты приходишь из школы и сразу же садишься заниматься до поздней ночи, - делится Марианна.

Поступать дончанка планирует в Высшую школу экономики в Москве на юридический факультет.

«СОБРАТЬ СИЛЫ В КУЛАК»

Трехсотбалльникам по ЕГЭ целеустремленности не занимать. Алика Осадчая объясняет выпускникам 2022 года, что за любым успехом стоит каждодневная работа.

- Самым сложным, пожалуй, было собрать силы в кулак в последние недели перед ЕГЭ, когда уже так хотелось насладится долгожданным приходом лета, - вспоминает Алика. - Готовилась я усердно два года, и получила от преподавателей своего лицея такой объем знаний, который невозможно получить больше нигде.

Поступать ростовчанка планирует в МГИМО на факультет Международного права. А выпускникам желает одного: увидеть свою фамилию в списке на зачисление в вуз мечты.

СТАРАНИЯ ОКУПЯТСЯ С ЛИХВОЙ

Девушки не скрывают, что желающим получить высокие баллы за ЕГЭ не раз придётся отказаться от прогулки с друзьями или вечернего просмотра фильма, и вместо этого учить определения, даты, формулы, но старания окупятся с лихвой.

Добавим, что помимо двух трехсотбалльников, еще шестеро донских выпускников получили по 100 баллов за ЕГЭ по двум предметам.

Полная картина результатов единого государственного экзамена в 2021 году в Ростовской области сложится в середине июля: тогда станут известны последние результаты основного периода сдачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К этому нас не готовили!»: откровения ростовской выпускницы о сдаче ЕГЭ

11-классница рассказала, почему выпускники дремлют в аудитории, как справляться с паникой и можно ли сдать экзамены самому (подробнее)