«К этому нас не готовили!»: откровения ростовской выпускницы о сдаче ЕГЭ

Карина уверена, что уровень заданий на ЕГЭ по химии был выше, чем тот, к которому школьники готовились. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отстрелялись! У большинства вчерашних одиннадцатиклассников закончилась сдача ЕГЭ. И вот, основной этап позади, можно и перевести дух. Но некоторые выпускники до сих пор не могут прийти в себя от традиционных испытаний. Ростовская школьница на условиях анонимности рассказала журналистам «КП - Ростов-на-Дону», каково пришлось в этом году выпускникам на едином госэкзамене.

«АНТИКОВИДНЫЙ РЕЖИМ – ОН ТАКОЙ»

- В этом году изменений в процедуре сдачи ЕГЭ, на мой взгляд, было немного, - рассказала Карина (имя изменено, - прим. автр.). - Каждая школа приходила в пункт проведения экзамена к своему времени. Это было сделано для того, чтобы не столкнуться с ребятами из других школ. Если вдруг кто-то и приходил одновременно, то мы ждали за воротами школы, когда нас позовут, - что же, антиковидный режим — он такой.

Так, чтобы не создавать очередь, в пункте проведения было несколько входов.

- Там у нас проверяли температуру и обрабатывали руки антисептиком, - продолжает собеседница. - Все организаторы были в масках и перчатках, в течение экзамена периодически их меняли. Но от нас масок не требовали: хотя на входе мы могли их взять. Однако, желающих среди тех, кто был со мной, не нашлось. Организовано все было хорошо, но дальше начался полный трэш.

Антиковидные меры, конечно, повлияли на организацию. Школы приходили в разное время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«У МЕНЯ НАЧАЛАСЬ ПАНИКА»

Первый свой ЕГЭ Карина сдавала 31 мая. В этот день была химия.

- Наверное, самым трудным оказалось то, что мы были первыми, кто пошел писать ЕГЭ, и еще не понимали, как все будет проходить, - рассуждает она. - Переживала очень сильно. Мне досталось место около окна: ветерок и вид на улицу немного отвлекали. Потом начался инструктаж. А пока печатали наши КИМы (контрольно-измеритльные материалы, предусмотренные для каждого выпускника индивидуально, - прим. автр. ), прошло минут 20. За это время некоторые даже успели вздремнуть прямо на парте.

Девушка признается, что когда получила свой вариант и бегло пробежалась взглядом по заданиям, то у нее началась паника.

- Уровень сложности не совпал с демоверсией, которую мы решали на сайте ФИПИ, - пояснила выпускница. - Даже первые задания, которые всегда были легкие, оказались сложными. Никто этого не ожидал.

По ее словам, во время всего экзамена паника только росла.

- Чтобы хоть как-то себя успокоить, хотела положить руку на колени, - рассказывает Карина. - Но каждый раз останавливала себя: чтобы у организаторов не было ко мне претензий. Плюс ко всему к тому времени началась пора комаров: ноги жутко чесались. Но пришлось терпеть - боялась, что меня заподозрят в списывании. Начала вчитываться в задания и поняла: многие просто не могу сделать, потому что они другого уровня, и к этому нас не готовили.

Многих выпускников удивил уровень ЕГЭ по химии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДО ШОКОЛАДКИ ДЕЛО НЕ ДОШЛО»

- В какой-то момент я посмотрела на свои руки и увидела, как сильно они трясутся, - говорит выпускница. - С таким состоянием до шоколадки - «подпитки для мозгов», которую разрешено брать на экзамен, - дело не дошло. Тут бы воду не забывать пить.

Школьница признается, что когда сдала работу и вышла из аудитории, то у нее сразу полились слезы. А сопровождающая классный руководитель тщетно пыталась ее успокоить.

- Я проплакала всю дорогу до дома, да и там легче не стало, - вспоминает Карина. - Мама, папа, брат и даже мой репетитор — все говорили, что все будет хорошо. Рыдать я перестала лишь спустя два часа, но паника волнами накатывала весь день. После такого первого экзамена совершенно не хотелось идти на другие. Казалось, что это бессмысленно: зачем идти, если первый уже завален?

«ПОСЛЕ ХИМИИ МНЕ УЖЕ НИЧЕГО НЕ СТРАШНО»

Но, успокоившись, на следующий день одиннадцатиклассница пошла на консультацию по русскому. Там она встретила своих одноклассников, которые тоже писали химию.

- Ребята были расстроены и говорили, что таких сложных вариантов никогда не решали, - уверяет Карина. – Зато на экзамен по русскому идти было уже легче: я поняла, что после химии мне уже ничего не страшно. И, действительно, в этот раз все получалось! Написав первый абзац последнего задания — сочинения, уже не побоялась выйти. Умылась, выдохнула и спокойно вернулась к тексту.

- Были, конечно, задания, в которых я сомневалась, но понимала, что 70 баллов точно будут у меня в кармане, - улыбается школьница. - На математике тоже все сложилось благополучно. Было, правда, одно задание, которое всегда решала, а на экзамене не смогла. Но я не расстроилась.Ростовчанка вспоминает, что на этот раз вышла из аудитории практически счастливой.

Итогом всех стараний и страданий Карины стали 73 балла за ЕГЭ по русскому языку, 68 — по математике и 52 — по химии. Известно, что средний тестовый балл по стране в этом году составил 53,8.

Выпускница отмечает, что на экзамене было очень трудно справиться с волнением. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ПАНДЕМИЮ У УЧИТЕЛЯ НЕ ОКАЗАЛОСЬ КОМПЬЮТЕРА

И это при том, что к ЕГЭ по каждому предмету Карина, по ее словам, готовилась два года.

- По химии и математике занималась с репетиторами несколько раз в неделю, - уверяет она. - А по русскому — нет: настолько хорошо наш школьный учитель готовил к экзамену. Плюс все желающие у нас могли приходить на дополнительные консультации по русскому за 40 минут до начала учебы. Мы даже словарные диктанты писали!

Школьница говорит, что в 10 классе, когда началась история с карантином, репетиторы перешли в онлайн-формат, и так было до конца 11 класса.

- Я даже все лето занималась математикой, чтобы не терять времени, - говорит Карина. -

А вот по химии учитель не смогла перейти в онлайн, так как у нее не было компьютера. В итоге, в конце марта прошлого года занятия по химии прекратились. Но я старалась сама решать варианты, учила теорию и смотрела бесплатные вебинары.

Уже в сентябре, когда ребята пришли в 11 класс, уроки химии продолжились в очном формате.

- На химии мы больше учили теорию: неорганическую, органическую и общую химию, - говорит девушка. - Попутно решала задания по теме, которую проходили в школе, искала те, которые раньше не встречала и очень часто задерживалась у репетитора: старались прорешать как можно больше вариантов.

«ХОТИТЕ ВЫСОКИХ БАЛЛОВ – УЧИТЕ!»

Сейчас, когда эмоции после экзаменов немного улеглись, новое испытание — поступление. Карина уверяет, что, несмотря на сложности в ЕГЭ по химии, любовь к предмету осталась.

- Я буду стараться поступать в вуз именно по специальности «Фундаментальная и прикладная химия», - говорит она. - Далеко уезжать не хочу, и идеальный вариант, конечно, Ростов. Но другие города и направления тоже на всякий случай рассматриваю: не знаю, смогу ли пройти туда на бюджет, но все равно попытаюсь и подам документы.

А напоследок Карина дала такой совет тем, кому предстоит сдавать экзамены в будущем году:

- Сейчас эмоции после экзаменов немного улеглись, и я отпустила непростую ситуацию с ЕГЭ. Но нынешним десятиклассникам скажу, что через год им надо быть готовыми к тому, что задание на ЕГЭ может оказаться гораздо сложнее, чем они проходили при подготовке к экзамену. Поэтому хотите высоких баллов – учите, учите и еще раз учите. И… как можно больше.

После химии экзамен по русскому показался легкой прогулкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Формат профильных классов»

Елена Заварзина, учитель химии, г. Ростов-на-Дону:

- Задачи в этом году были решабельные, но (!) формата профильных химических классов. На мой взгляд, общеобразовательный курс школьной химии не предусматривает сдачу Единого госэкзамена.

«Такая ситуация - не только с химией»

Зухра Магомедова, учитель химии и биологии, г. Ростов-на-Дону:

- Такая ситуация, которую описала героиня, не только с химией. 18 июня мои ученики сдавали ЕГЭ по биологии. В тот день 13 человек сидели, затаив дыхание: я - дома, они за партами. Но все прошло в штатном режиме, и все задания для них были ожидаемы.

Однако некоторые все же оказались сложными для ребят. Во-первых, генетическая задача - это задача на сцепление целых двух генов с половой хромосомой. И при этом нужно брать во внимание и кроссинговер. Да - не стандартно, но решаемо. Хотя и объем самой задачи был большой. Во-вторых, сложным показался вопрос про пойкилотермных насекомых, у которых при определенных ситуациях повышается температура тела.

В третьих, уже традиционными стали вопросы про биологические эксперименты. Это не сложно, но моя практика показывает, что дети с этим справляются хуже. И еще - из года в год, несмотря на возмущения, попадаются Олимпиадные вопросы. Моим ученикам попался вопрос про рыбок Гамбузий, которые питаются личинками малярийных комаров. Для того что бы ответить на подобный вопрос нужен хороший кругозор и чтение энциклопедий. Ну, и наконец, многих подводит фактор стресса. Поэтому в последний месяц до экзамена мы работаем над этой проблемкой. Дети разные и КИМы разные А волнение - это нормально. Формула успешной сдачи ЕГЭ звучит так: вера в себя + крепкие знания + умение мыслить нестандартно.

Уровень сдачи выпускниками ЕГЭ остался примерно на прошлогоднем уровне. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

«Структура и содержание остались прежними»

21 мая проходили ЕГЭ по географии, литературе и химии. В этот день было задействовано 79 пунктов проведения экзаменов. Всего на Дону ЕГЭ по химии сдавали 2 166 человек, по литературе и географии – 1355 и 489 выпускников соответственно. Структура и содержание КИМ на ЕГЭ 2021 в целом остались прежними.

- По химии были изменены формат двух заданий, баллы за два задания и общий первичный балл за работу, - говорится на официальном сайте Ростовского областного центра обработки информации. - Так, в заданиях 19 и 20 нужно выбрать не два обязательных ответа, а несколько – от двух до четырех, задания 10 и 18 будут оцениваться одним баллом, максимальный первичный балл за всю работу – 58.

Основной период ЕГЭ этого года проходит с 31 мая по 2 июля. Так, начиная с 28 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов. Последние, для тех, кто пропустил или не завершил экзамены в основные дни из-за болезни, карантина или иной уважительной причины.

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