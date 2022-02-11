Новости Ростова-на-Дону на 11 февраля 2022: льготников могут лишить права на бесплатный проезд

Главные новости города и области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 11 февраля 2022 — публикуем подборку главных событий. Рассказываем, что произошло в городе и области за сутки.

В Ростове планируют внести изменения в части льгот на бесплатный проезд в общественном транспорте. В проекте на сайте администрации говорится, что оплачивать проезд обяжут людей, которые досрочно вышли на пенсию. Речь идет о родителях, опекунах инвалидов детства, воспитавших их до восьми лет.

Депутат гордумы заявил, что парк «Дружба» может остаться без федерального финансирования из-за экоактивистов. Павел Кузьмин пояснил, что они выступили против изменения плотности зеленых насаждений и вырубки 140 деревьев. По словам Кузьмина, если вопрос не оставят, город потеряет 562 миллиона, которые планируют выделить на обновление.

В Ростовском областном суде началось слушание по делу о признании геноцида мирного населения со стороны нацистов в годы ВОВ. Ранее мы подробно писали о том, как прошло первое заседание. Слушание продолжится 14 февраля.

ФСБ установила, что массовую рассылку сообщении о минировании в Ростове организовал студент из Украины. Он администрировал интернет-сообщество, участники которого распространяли угрозы минирования. В настоящее время 14 участников из разных уголков страны задержаны.

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