Украинского студента назвали организатором массовой рассылки угроз о минированиях в Ростове

Подозреваемым в рассылке сообщений грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная службы безопасности установила, кто причастен к массовому распространению угроз о минировании в Ростове и других городах. Правоохранители считают, что рассылку сообщений организовали студент из-за рубежа и несколько его подельников.

По версии ФСБ, к преступлению причастны так называемые сватинговые интернет-сообщества. Участники таких групп специально дезинформируют экстренные службы, сообщая о ложных минированиях, убийствах и других преступлениях.

Правоохранители считают, что в данном случае сообщество администрировали за рубежом. Одним из организаторов называют 19-летнего украинского студента. Он изучает информационную безопасность в одном из технических вызов страны. Личности других организаторов и администраторов пока не раскрываются. Письма по их указанию рассылали 14 участников сообществ из разных регионов России.

Подозреваемые в рассылке угроз задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанным грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Они также должны будут возместить материальный ущерб, к которому привели их угрозы.

— Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз. Несмотря на меры по анонимизации, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности, — прокомментировали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Напомним, 17 января сообщения с угрозами получили 92 школы в Ростове и десятки — по Ростовской области. Учеников и персонал эвакуировали, во многих образовательных учреждениях отменили уроки. В начале февраля волна сообщений о минировании и эвакуаций прошла во всех районных судах Ростова. В обоих случаях все угрозы оказались ложными.

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