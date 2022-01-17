Что случилось в школах Ростова и области: учеников эвакуировали после угроз «маньяка»

В Ростове 17 января эвакуировали 85 школ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 января в Ростове-на-Дону и Ростовской области эвакуировали десятки школ. Рассказываем, что случилось в учебных заведениях, как и почему эвакуировали школы.

Первые сообщения о массовой эвакуации в школах Ростова появились утром. Очевидцы рассказали, что учеников эвакуировали из образовательных учреждений № 6, 3, 104, а также № 5 и 49. По словам одного из учащихся, учебная тревога прозвучала во время урока, после чего все дети и сотрудники покинули школы. На место приехали сотрудники спецназа и оцепили территорию.

Позже в администрации сообщили, что проверки прошли в 85 школах. Массовые эвакуации были связаны с тем, что в учебные заведения по электронной почте поступили сообщения о минировании. Помещения осмотрели сотрудники МЧС, Росгвардии и полиции — информация о минировании не подтвердилась.

Массовые эвакуации школ прошли и в других городах области. Например, в Новочеркасске эвакуировали 21 школу, в Каменске-Шахтинском — 14. Опасных предметов ни в одном из учебных учреждений обнаружено не было.

В соцсетях появились фотографии писем с угрозами, которые, предположительно, разослали по школам. Автор, подписавшийся именем маньяка Теда Банди, обещал устроить взрыв, а позже прийти на место и устроить расправу над уцелевшими.

К счастью, сообщения оказались ложными, однако их авторов продолжают искать. Им грозит уголовная ответственность по статьям «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Преступления наказываются штрафом от 500 до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

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