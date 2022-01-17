17 января в Новочеркасске из-за угрозы минирования эвакуировали 21 школу

На оцепленных территориях работают правоохранители, сотрудники МЧС и Росгвардии Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 17 января из школ Новочеркасска после угрозы минирования эвакуировали учащихся и сотрудников. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

- В 21 из 22 образовательных учреждений начали поступать электронные сообщения о минировании. Всех эвакуировали из зданий. Сразу же вызвали правоохранителей, МЧС и Росгвардию. К этой минуте завершили проверку в 14 школах, информация об опасности не подтвердилась. После обследования построек и прилегающих территорий учебный процесс будут вести в штатном режиме, - рассказали в администрации.

Такая же ситуация сейчас и в Ростове-на-Дону. Ранее сити-менеджер донской столицы сообщил об эвакуации 58 школ. Сейчас издет проверка, по трем объектам информация о взрывоопасных предметах оказалось ложной.

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По предварительным данным, речь идет о семи учебных заведениях. На месте работают оперативные службы. Детей и педагогов эвакуировали (подробности)