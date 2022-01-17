Сити-менеджер Ростова прокомментировал массовую эвакуацию из 85 школ

В школах сейчас работают сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии Фото: Артем КИЛЬКИН

17 января в Ростове-на-Дону из 85 школ эвакуировали детей и учителей. К этому моменту проверку завершили в трех образовательных учреждениях, там информация о минировании не подтвердилась. На других объектах еще работают специалисты, прокомментировал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В 6.25 в 85 учреждений по электронной почте начали поступать сообщения минировании. Было организовано реагирование экстренных служб. Провели эвакуацию персонала и учащихся, детей отправили домой, - рассказал Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, на местах сейчас работают сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии, привлекли кинологическую службу. После обследования учебные занятия продолжат в штатном режиме.

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По предварительным данным, речь идет о семи учебных заведениях. На месте работают оперативные службы. Детей и педагогов эвакуировали (подробности)