Власти: в Ростовской области проверяют информацию о минировании, угрозы нет

За ложное сообщение грозят крупный штраф и тюремный срок. Фото: сайт правительства РО

Сейчас в Ростовской области проверяют каждое сообщение о минировании. На объектах работают полицейские, спасатели и кинологи. Угрозы для населения нет, сообщает сайт донского правительства.

- В последнее время участились случаи ложных сообщений. Несмотря на то что подобная информация не подтверждается, каждое из обращений тщательно проверяется специалистами с привлечением специальных сил и средств, - заверили власти.

Жителей Дона просят проявлять бдительность и осторожность. Если кому-то на глаза попадется бесхозный предмет или станет известно о готовящемся теракте, нужно срочно звонить телефонам «02» или «112».

- В то же время не следует нагнетать панику и распространять непроверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы. Помните: заведомо ложное сообщение об акте терроризма - не только глупая шутка, но и название одной из статей уголовного кодекса. За такое нарушение хулигану могут выписать штраф от 500 до 700 тысяч рублей, также злоумышленнику грозит от 3 до 5 лет тюрьмы, - подчеркнули в правительстве региона.

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