В Ростове сотрудников всех районных судов эвакуировали из-за угрозы минирования

Уведомления передали экстренным службам и в полицию Фото: Артем КИЛЬКИН

Во все районные суды Ростова поступили сообщения о минировании. Это произошло сегодня, 4 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- В адрес районных судов города поступили сообщения с угрозами. Провели эвакуацию, соответствующие уведомления передали экстренным службам и в правоохранительные органы, - рассказали в инстанции.

Сейчас помещения учреждений должны обследовать на предмет каких-либо опасных устройств или веществ. Ранее «КП - Ростов-на-Дону» стало известно, что электронные послания неизвестные хулиганы прислали также в Арбитражный суд и Ростовский областной суды.

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