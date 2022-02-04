В Ростове неизвестные сообщили о минировании сразу четырех судов

К обследованию помещений могут привлечь кинологов с собаками Фото: Иван ВИСЛОВ

Сегодня, 4 февраля, в Ростове-на-Дону неизвестные сообщили о минировании сразу четырех судов. Угрозы прислали по электронной почте, сейчас проводится проверка, сообщил корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах.

В эти минуты должны обследовать следующие здания: Станиславского, 8А - Арбитражный суд, Социалистическая, 164/35 - Ростовский областной суд, Карла Маркса, 10 - Пролетарский районный суд, а также Стачки, 200/2 - Советский районный суд. Но, как оказалось, не только в них.

- В адрес районных судов города Ростова-на-Дону поступили сообщения о минировании. Проведены эвакуационные мероприятия, соответствующие уведомления переданы экстренным службам и в правоохранительные органы, - подтвердили в пресс-службе Объединенной пресс-служба судов региона.

Добавим, официально в пресс-службе регионального управления МВД ситуацию пока не комментируют, так как данные еще уточняются.

Ранее из-за ложной опасности перекрыли подходы к здание полномочного представителя президента в ЮФО.

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