В полиции Ростова объяснили, зачем перекрывали подходы к зданию полпредства

Экстренные меры предприняли из-за возможной угрозы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове здание полномочного представителя президента в ЮФО было оцеплено силовиками и правоохранителями. Экстренные меры предприняли из-за возможной угрозы, пояснили сегодня, 4 февраля, корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе областного управления МВД.

- В полицию поступило сообщение о возможной опасности. После проверки она не подтвердилась, - прокомментировали в ведомстве.

Подходы к зданию и ближайшие тротуары перекрыли вчера, 3 февраля. К слову, это уже не первый подобный случай. Ранее в донской столице из-за ложной информации о минировании эвакуировали несколько десятков образовательных учреждений и ТРК «Горизонт».

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