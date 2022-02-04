В полиции Ростова объяснили, зачем перекрывали подходы к зданию полпредства

Экстренные меры предприняли из-за возможной угрозы
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове здание полномочного представителя президента в ЮФО было оцеплено силовиками и правоохранителями. Экстренные меры предприняли из-за возможной угрозы, пояснили сегодня, 4 февраля, корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в пресс-службе областного управления МВД.
- В полицию поступило сообщение о возможной опасности. После проверки она не подтвердилась, - прокомментировали в ведомстве.
Подходы к зданию и ближайшие тротуары перекрыли вчера, 3 февраля. К слову, это уже не первый подобный случай. Ранее в донской столице из-за ложной информации о минировании эвакуировали несколько десятков образовательных учреждений и ТРК «Горизонт».
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