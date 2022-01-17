В Ростове угрожали минированием 92 школ, 89 учреждений уже проверили

Школы обследовали правоохранители с собаками, привлекали сотрудников МЧС и Росгвардии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В течение 17 января в Ростове поступили сообщения минировании 92 школ. К этому моменту проверили уже 89. Угроза не подтвердилась, сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Сейчас завершили проверку 89 образовательных учреждений. Информация о заминировании не подтвердилась. По остальным образовательным учреждениям обследования продолжаются, - прокомментировали в ведомстве.

Также сообщили, что «образовательный процесс будет откорректирован совместно с Министерством образования».

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