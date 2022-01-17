Дети рассказали в сети об эвакуации из школ Ростова 17 января

С утра по всему городу эвакуировали 85 школ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 17 января, в сети активно обсуждают массовую эвакуацию учащихся и сотрудников из школ Ростова-на-Дону. В комментариях пишут все: и взрослые, и дети.

Одни рассказывают, как их выводили на улицу, другие строят предположения о причинах произошедшего. Большинство признаются, что очень испугались, когда узнали об угрозе. Люди отмечают, что такие «шутки» всегда очень страшные, и за них хулиганов нужно наказывать по всей строгости закона. Стоит отметить, что подобные происшествия в Ростовской области происходят уже не в первый раз.

- Без разницы поиграться кто решил или же на серьезной основе это сделали. Виновников должны найти и наказать, - написал один из ростовчан.

- Судя по всему, эвакуировали все школы. Было бы ужасно, если бы хоть одна оказалась заминирована, - добавила жительница донской столицы.

Школьники рассказали, что весть о возможном ЧП разлетелась быстро. Всех попросили взять куртки и сменную обувь. Нужно было как можно скорее выходить на улицу, из-за этого некоторые ребята, особенно младшие, не успели вовремя переобуться и некоторое время стояли около своих школ с легкой обуви. Потом детей отпустили домой.

- Классный руководитель зашла и говорит: «Все, быстро собираемся, одеваемся, и по домам. Было страшно, конечно, - написал юноша.

- К нам забежали, сказали: «Без паники, у нас в школе бомба». Собрались быстро и выбежали без курток, у меня кроссовки в дырочку. Стояли на улице некоторое время, потом нам сказали идти домой, - рассказала девушка.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что с утра по всему городу эвакуировали 85 школ. В трех учреждениях ничего подозрительного не нашли, в остальных продолжают обследование. Такая же ситуация сейчас происходит и в Новочеркасске, там письма с угрозами получила 21 школа.

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