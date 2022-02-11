Ростовчанин попал в ковидный госпиталь, написал рэп и снял клип о врачах, которые лечили его от коронавируса

Лица медиков, которые борются за жизни ростовчан, пациент фотографировал каждый день. Фото: Андрей Шуляцкий

Житель Ростова, 36-летний Андрей Шуляцкий, посвятил ростовским врачам рэп-композицию. Клип он разместил в своем аккаунте в «Инстаграме».

- Ковид, куда ты сунулся? Корона не поможет! Ты в Ростове-на-Дону будешь уничтожен, - читает Андрей строки, которые сопровождают видеоряд из скорой помощи, а потом из больницы.

УСТАВШИЕ, НО С УЛЫБКОЙ

Ростовчанин попал в ковидный госпиталь в городской больнице № 4 в декабре 2021 года, заболев коронавирусом. Мужчина на себе прочувствовал все сложности болезни. Он получал масочный кислород, ему ставили десятки уколов и капельниц. Лица врачей и медсестер он старательно снимал на видео, пока ему в вену вводили очередное лекарство. Когда шел по коридору в отделении, снимал труд санитарок, которые поддерживали чистоту.

- Ростовские отряды, белоснежные халаты с ночи до рассвета ведут борьбу в палатах, - продолжает читать автор.

На кадрах видно, как непросто медикам целый день проводить в противочумных костюмах, но на крупных планах видно, что даже сильно уставая, врачи, медсестры и санитарки находили в себе силы улыбнуться пациентам даже в маске, когда появлялись морщинки вокруг глаз. чтобы больные быстрее шли на поправку.

Больные видели только глаза медиков, которые их лечили изо дня в день. Фото: Андрея Шуляцкого

НАХОДЯТ СИЛЫ ДАЖЕ НА УЛЫБКУ

- У меня мама тяжело переболела ковидом в ноябре, лежала в госпитале в Горячем Ключе. Ее буквально спасли - в реанимации была дней десять. Еще тогда возникла идея подобным образом поблагодарить врачей, - рассказывает Андрей в интервью "КП - Ростов-на-Дону".

А потом мужчина заболел сам. Андрей поделился, что почему-то всегда думал, что в легкой форме переболеет ковидом

- И был очень удивлен, когда все зашло так далеко: лечение дома не помогло, и пришлось лечь в больницу. Еще больше был удивлен, когда мой лечащий врач Мадина Исаевна сообщила, что поражение легких составляет 32 процента.

"Скорая" забрала ростовчанина в четвертую больницу. И хотя Андрей попал в пик волны, заметил, что даже при большой нагрузке, отношение медиков оставалось хорошим.

- Понимаю, что нагрузка у них очень большая. И просто физически, наверно, тяжело ходить и дышать в маске несколько часов, а они при этом выполняют свою работу и даже улыбаются.

Только выйдя из ковидного госпиталя, Андрей рассказал о впечатлениях в соцсетях. Фото: страница в "Инстаграме" Андрея Шуляцкого

НА ПЕРЕДОВОЙ - ХРУПКИЕ ДЕВОЧКИ, МОЛОДЫЕ ПАРНИ

Как оказалось, Андрей - не из тех, кто считал ковид не таким страшным, как его малюют. И мнение о работе медиков у него никак не поменялось, а только сильнее утвердилось.

- Они на передовой: хрупкие девочки, совсем молодые парни, - рассказывает ростовчанин. - Может быть где-то другая ситуация, но к нам домой приходили и брали тесты, когда начала болеть семья. Без задержек и лишних звонков приносили бесплатно лекарства дорогостоящие, мы даже не просили. А когда мне стало хуже, посоветовали лечь в больницу, передали направление и отправили за мной "скорую". Может быть мне повезло, но со всех сторон я видел только положительное в работе медиков, поэтому очень благодарен за их труд.

Как только мужчина выписался из госпиталя, записал последние кадры к будущему клипу. Дома главу семьи ждали супруга и две принцессы — дочки двух и пяти лет. Своей семьей Андрей гордится и делится фото в соцсетях.

Пока Андрей был в госпитале, дома его ждали жена и две дочурки. Фото: страница в "Инстаграме" Андрея Шуляцкого

«БЕЗ СЛЕЗ НЕ ПОСМОТРИШЬ»

Как оказалось, это не первая песня ростовчанина. Он пишет как любитель тексты еще со школы - к праздникам, и в видео участвует его жена Наталья. Даже рифмует рекламу для товаров, которыми занимается в компании. А стих к ролику про медиков написал еще в ковидном госпитале.

- В отделении нашел какую-то комнату и там пытался записать, напеть - не получилось. Потом выписался, восстанавливался. И вот только сейчас нашел музыку и вчера до часа ночи делал ролик. Жена помогала, советовала, - делится Андрей.

Тогда же, в ковидом госпитале, он написал стих про маму и ее лечение в больнице. Но нет видео для клипа, а без видеоряда автор считает, что его текст не так глубоко проникнет в души зрителей.

Автора ростовчане активно поддержали:

- Прямо в сердце! Спасибо врачам! - делится подписчик.

- Без слез не посмотришь... Все как страшный сон, - комментирует одна из читательниц. - У меня было такое ощущение, что я снимаюсь в каком-то фантастическом фильме, и ты главный герой. Всем здоровья!

- Всем, кто узнает себя в данном ролике, еще раз большое спасибо! - сказал сам Андрей, автор видео. - Спасибо всем докторам, которые спасают нас!

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