Ростовчанин рассказал, как коронавирус маскируется под видом других болезней и как распознать ковид

Три поколения переболели совершенно непохоже Фото: Олег ЗОЛОТО

11 января пройдет Всемирный день больного. В последние два года в условиях пандемии эта дата стала особо значимой: коронавирус катком прошелся по здоровью миллионов человек и забрал десятки тысяч жизней. Роман из Ростова (имя изменено — прим.ред.) о «короне» знает не понаслышке: переболел и он сам, и вся его семья от мала до велика да еще и не по одному разу. Жизнь в последние два года они делят на эпоху британского штамма, дельты и новейшую историю — дни омикрона. Как выйти из болезни с наименьшими потерями, опытный пациент рассказал «КП — Ростов-на-Дону»

ВИРУС В ДОМ ПРИНЕСЛА ЖЕНА

- Знакомство с коронавирусом в нашей семье началось полтора года назад. Моя жена поехала на курсы повышения квалификации в Москву и вернулась уже с первыми симптомами заболевания. Мы сильно испугались, особенно за пожилых родителей, и решили на время переехать в другое место, чтобы меньше контактировать с ними. Взяли детей в охапку и поехали на дачу за город. За сына и дочку не переживали, так как говорили, что детям коронавирус не страшен, да и вообще жили в одной комнате.

У жены была сильная слабость, болел живот и температура в районе 37 градусов, она не чувствовала вкусов и запахов. Так, в одной комнате с болеющей супругой мы провели две недели, и к счастью никто больше не расхворался. Хотя я уже морально был готов к тому что вот-вот слягу, запасся даже антибиотиками, а на них тогда был дефицит - пришлось искать по всем аптекам города.

Жена приехала с симптомами вируса из командировки Фото: Мария ЛЕНЦ

После больничного жена вышла на работу, и мы, наверное, расслабились. Болезнь она перенесла в легкой форме. Конечно сразу вкус так и не вернулся, осталось легкое головокружение и проблемы с желудком, но в целом все прошло благополучно. Она тогда сдала тест на антитела, и он показал число 2,24, что совсем мало для того, чтобы организм мог сопротивляться коронавирусу в будущем.

СИМПТОМЫ РАЗНЫЕ, А БОЛЕЗНЬ ОДНА

- Следом слегла моя пожилая мама. Заболевание проявилось кашлем, небольшой температурой, сильными болями в спине. Мы надеялись, что это не коронавирус, а просто простуда. Когда все же диагноз Covid-19 подтвердили, у нее обследовали легкие и обнаружили внебольничную пневмонию. Госпитали были переполнены, так что пришлось колоть антибиотики дома, которые помогли быстро, всего за три дня болезнь отступила. Только кашляла мама еще полгода, врачи сказали, что такое часто бывает после перенесенной пневмонии.

Не прошло и двух недель как с болезнью свалился и я. Симптоматика при этом была совсем другой: слабость, резко поднялась температура до 39,2 и не сбивалась лекарствами. Кашля не было, зато сильно крутило живот — мы были уверены, что это отравление, но тест я все-таки сдал. На четвертый день, когда у меня подтвердился коронавирус, мы, наученные горьким опытом, стали колоть антибиотики. Маме они помогли, а вот у меня даже температура не падала. Медики экстренно забрали в больницу: в госпитале поставили диагноз вирусной пневмонии, легкие на тот момент были поражены на 36 процентов, а сатурация упала до 95. Врачи назначили гормоны, а я лежал и надеялся, что хуже не станет.

Роман попал в госпиталь с несбиваемой температурой и поражением легких Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

3 МЕСЯЦА КАК С ПАКЕТОМ НА ГОЛОВЕ

- Через 10 дней меня уже вылечили, правда вкуса и запаха я не чувствовал еще месяца три. Помню, сидел дома, а на кухне кастрюля с супом залила газовую плиту. Пятилетний сынишка прибегает и жалуется на странный запах, а я ничего не чувствую, так что не придал этому значения да так и сидел, пока не проголодался. Когда подошел к плите, даже в глазах потемнело, и ощущалось легкое головокружение. Запаха газа я не чувствовал, хотя наверняка он уже заполнил дом. Тогда я сильно испугался и быстро открыл все окна. С тех пор я уже не так доверяю своему обонянию.

После болезни я также сдал тест на антитела и с удивлением обнаружил, что их тоже почему-то выработалось слишком мало - в районе 3,5. Помню, знакомый сделал прививку так у него тест показал 5 единиц.

У мамы были поражены легкие, но мест в госпитале не было, и пришлось уже колоть антибиотики дома Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧЕРЕЗ ГОД ЗАБОЛЕЛИ «НОВЫМ» КОРОНАВИРУСОМ

Пока взрослые потихоньку разбирались с последствиями «короны», напасть пришла и к дочке. У нее болело горло и голова, пропали вкусы и запахи. Температура была небольшая, и мы надеялись, что это просто простуда, но следом заболел и сын. Педиатр уверенным голосом заявила, что это коронавирус, вызванный штаммом омикрон, и сейчас им болеют дети.

На следующий день заболела и жена: у нее прошел ровно год с предыдущего коронабольничного. Видимо, антитела уже исчезли, и организм опять повергся атаке новым штаммом.

Я бегал по аптекам и уже вечером почувствовал слабость и озноб. На следующий день всю нашу семейку обследовали ПЦР- тестами. Думаю, это не так, но тогда казалось, что ни в одной квартире города вирус не появлялся так часто.

У всех одинаково болело горло, была температура и слабость. В этот раз сильнее досталось моей жене - у нее не падала температура два дня и держалась на уровне 39 градусов. Она полностью потеряла голос, мы еще шутили, что, если заболеем в третий раз, останемся без слуха.

Последней в семье заболела дочка, с нее же начался новый круг больничных Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У меня горло отекло настолько, что было тяжело пить воду. Через три дня постепенно все пошли на поправку. Болезнь отступила также стремительно как и началась. По традиции мы с женой сдали тест на антитела, и там были значения больше 500 при норме 300. Надеюсь, иммунитет наконец запомнил эту инфекцию, и мы уже больше не заболеем коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем аукнется «корона»: Через два месяца после ковида переболевший имеет право на бесплатную диспансеризацию

В минздраве Ростовской области рассказали о бесплатной диспансеризации после коронавируса (подробнее)

До одного года лишения свободы грозит тем, кто решит купить QR-код о прохождении вакцинации в Ростове

Попытка подделать документы о прививке — уголовно наказуемое преступление (подробнее)