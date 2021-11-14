До одного года лишения свободы грозит тем, кто решит купить QR-код о прохождении вакцинации в Ростове

За покупку виртуального QR-кода грозит реальная уголовная ответственность Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовчанам, которые покупают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, грозит до одного года лишения свободы за фальшивый QR-код. Бороться с правонарушителями в регионе будут согласно законодательству страны.

- Действия и продавцов QR-кодов и покупателей квалифицируются по статье 327 Уголовного Кодекса России «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», а точнее – продавцов - под часть первую, а покупателей - под часть третью данной статьи, где речь идет об использовании этих документов, - рассказал журналисту «КП — Ростов-на-Дону» адвокат Александр Ротенберг.

Если же дело провернул врач, то здесь могут усмотреть и статью 291.2 УК РФ о мелкой взятке, - добавил специалист и напомнил, что уголовно наказуема и продажа поддельных сертификатов и кодов, и их покупка и использование.

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