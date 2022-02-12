Танк и «женская грудь»: Нашли самые необычные подарки на 14 февраля

За вдохновением в выборе подарка можно отправиться на сайты-доски объявлений Фото: Мария ЛЕНЦ

До 14 февраля уже рукой подать. А значит, ростовчанам в паре пора определяться с подарком своей второй половинке. Но сделать выбор, порой, бывает трудно. Всегда хочется чего-то эдакого, необычного, а фантазия в такие моменты просто улетучивается. Вот и приходится покупать дамам носки, которые давно стали мемом в соцсетях, а парням - цветы и конфеты.

Но не все так плохо. Давно проверено, что доски объявлений - кладезь необычных предложений. Поэтому в «КП - Ростов-на-Дону» решили заглянуть туда и узнать, что ростовские дельцы и умельцы предлагают ко дню влюбленных.

АНГЕЛЫ, ПОДСТАКАННИКИ И ДАМЫ ИЗ XVIII ВЕКА

Начнем наши поиски с подарков для милых дам. Чего здесь только нет! Одна ростовчанка-рукодельница продает кружевного ангела всего за 1 175 рублей. Женщина уверяет, что подарок идеально впишется в тематику 14 февраля. Да и в любой другой памятный день.

Милый кружевной ангелочек для тех, у кого еще "бабочки в животе" порхают. Фото: доски объявлений

- Невесомый, утонченный кружевной ангел ручной работы. Просто произведение искусства высотой 15 сантиметров, - говорится в объявлении.

Еще один презент из эдаких вещиц - подстаканники из эпоксидной смолы. Но это лишь сойдет очень хозяйственным девушкам. По мнению продавца, если на подарок купить подстаканники, то не прогадаешь. Они универсальны: хочешь подстаканник, а хочешь - и подставкой для свечи сделать можно. Можно и украшения на них хранить.

- Это прекрасный подарок на 14 февраля, 8 марта и вообще на любой праздник и повод порадовать близких. Подстаканники украсят любой интерьер, - пишет находчивый продавец. - Выполнены они из пищевой термостойкой смолы, поэтому абсолютно безопасны. Могут контактировать с продуктами, как полноценные блюдца и не боятся температуры.

Стоит такое чудо 600 рублей за две штуки в комплекте.

Умельцы продают не только столы из эпоксидной смолы, но и подстаканники. Фото: доски объявлений

Но можно найти и подешевле оригинальные штучки. Некий Виталий продает роскошных дам-салфетниц из XVIII века. С первого взгляда кажется, что и не салфетница это вовсе, а дамы, вырезанные из бумаги. Но потом видно, что юбка дамы - красиво сложенные салфетки. Плюсом такого подарка служит его непостоянство - каждый раз на даме в зависимости от цвета салфеток будет новый наряд.

- Прекрасное дополнение вашего кухонного интерьера. А меняя цвет салфеток, у вашей салфетницы всегда будет новый наряд, - пишет креативный продавец.

Дешево и изящно. Фото: доски объявлений

МИНИ-БАР И ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ

К мужским подаркам ростовские дельцы подошли больше с юмором.

Так один дончанин предлагает подарить парням особую подушку. Ее фишка - необычная форма. Подушка в виде женской груди. Так еще и из натуральной овечьей шерсти. Однако не каждая может осмелиться приобрести такой подарок. Здесь нужна смелая и неревнивая дама.

Лот номер два в списке мужских подарков - металлический диспенсер для напитков в форме робота.

- Можно использовать для любых спиртных напитков: виски, водка, вино, коньяк, чача, текила и любых негазированных напитков.

Для парней с юмором. Фото: доски объявлений

Делается такое чудо под заказ. И стоит немаленьких деньжат - почти семь тысяч рублей. Прежде чем дарить такой подарок, лучше сто раз подумать — может все-таки лучше электрическую зубную щетку взять?

И если на то пошло, то вот более бюджетная идея - танк-мини-бар. На вид больше похож на детскую игрушку. Но внутри такого танка можно упрятать не одну бутылочку спиртного. Любители выпить с поводом и без точно обрадуются такому презенту. Да и стоит он всего тысячу рублей.

- Мини-бар для трех стандартных банок пива 0,5. Но если нужно больше, то тоже найдется. Танк можно дополнить личной гравировкой или госномером, - предлагает продавец.

Мини-бар подешевле. Фото: доски объявлений

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