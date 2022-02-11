Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 15:40

Емели на печи, принцессы на горошине и злые монстры: ростовский психолог рассказала, как детские сказки могут испортить человеку жизнь

Специалист уверяет, что даже самые излюбленные детские герои могут нести собой негативный пример
КАКАСЬЕВА Александра
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Если кумиром был Вовка в тридевятом царстве, работодатель задумается...

Если кумиром был Вовка в тридевятом царстве, работодатель задумается...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как порой хочется вернуться назад в детство. Замечательное время, когда персональная зона ответственности — это только вовремя съеденный завтрак, дневной сон и прогулки на свежем воздухе. Бежишь себе домой из садика, а там уже ждет вкусный ужин и долгожданная сказка на ночь от мамы. Нежный убаюкивающий голос погружал нас в волшебный мир. В понедельник слушаешь, как Белоснежка спасает семь гномов, во вторник переживаешь за личную жизнь Золушки, а по пятницам пускаешь слезу из-за рассказа про мамонтенка и его маму. Кажется, что все эти книжки не больше, чем воспоминание о детской поре. Но как оказалось, все гораздо серьезнее. В день сказок на ночь психолог Полина Шаповалова рассказала «КП – Ростов-на-Дону», что могут поведать любимые детские сказки о характере человека.

НАША ПСИХИКА ПОДОБНА АЙСБЕРГУ

- Как правило, сказки, мультфильмы и комиксы мы читаем в раннем детстве. В этот момент активно идет процесс формирования личности человека, именно поэтому образ любимого сказочного героя может стать паттерном поведения. Ведь мы смотрим на его ценности и идеалы, отношение к другим и миру в целом. Все это попадает не только в сознательное, но и бессознательное, - рассказывает специалист.

Ждать стрелы суженого в болоте - тоже не лучшая идея

Ждать стрелы суженого в болоте - тоже не лучшая идея

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наша психика подобна айсбергу: на поверхности находится не более 20% того, что мы осознаем. Львиная же доля - 80% — это бессознательное, которое находится «под водой», и вот оно то по большей части нами и управляет. Поэтому, какие всходы во взрослой жизни дадут зерна сказочных героев, упавшие на благодатную почву формирующейся личности, вполне очевидно.

ЕМЕЛЯ НЕ ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ОБРАЗ

- Если ребенку читать сказки, где главные герои - отважные защитники, верные мужья, исследователи, ученые или благородные рыцари, для которых честь и доблесть - не пустой звук, то это будет формировать ориентацию на достижения и успех. А также развивать такие качества, как порядочность, честность, ответственность. А вот пресловутый Емеля, который лежит на печи и ждет, чтобы все само как-нибудь решилось, как вы понимаете, не лучший образ. Он несет за собой только инфантильность, безответственность, лень и иллюзорные представления о реальности, - рассказывает Полина Шаповалова.

- Принцессы на горошине, избалованные, капризные и возведенные в образец для подражания, во взрослой жизни могут сформировать позицию «мне все должны, а принц так и подавно». А еще способны привести к вечному ожиданию того самого принца, который, по сути, мало общего имеет с обычными людьми, и только в сказке и существует. Вот так и рождается живой сценарий неудовлетворенности личной жизнью.

Любимые сказки оказывают большое влияние уже на повзрослевших людей

Любимые сказки оказывают большое влияние уже на повзрослевших людей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ И ПРАВ

- А вот разрушительные монстры, а также злые и безжалостные герои сформируют еще более агрессивные установки: «кто сильнее, тот и прав», «чтобы покорить мир, надо быть злым и жестоким», «агрессия - норма жизни и способ получать желаемое», «все должны мне подчиняться, а если нет, то надо заставить их с помощью агрессии и силы».

Поэтому надо очень внимательно подбирать книги, мультики и фильмы для ребенка, помня о том огромном влиянии, которое выбранные герои будут оказывать на дальнейшую судьбу человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ведущая ценность - «жизнь без напряга»: Почему в Ростовской области растет число разводов

Почему ЗАГСы в Ростовской области фиксируют рост количества разводов (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

02.02.2022: Что стоит за выбором красивых дат у молодоженов, рассказали психолог и нумеролог из Ростова

Нумеролог из Ростова Наталия Чайкина объяснила, как пять «двоек» могут повернуть колесо фортуны каждого в этот день (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ