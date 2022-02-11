Емели на печи, принцессы на горошине и злые монстры: ростовский психолог рассказала, как детские сказки могут испортить человеку жизнь

Если кумиром был Вовка в тридевятом царстве, работодатель задумается... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как порой хочется вернуться назад в детство. Замечательное время, когда персональная зона ответственности — это только вовремя съеденный завтрак, дневной сон и прогулки на свежем воздухе. Бежишь себе домой из садика, а там уже ждет вкусный ужин и долгожданная сказка на ночь от мамы. Нежный убаюкивающий голос погружал нас в волшебный мир. В понедельник слушаешь, как Белоснежка спасает семь гномов, во вторник переживаешь за личную жизнь Золушки, а по пятницам пускаешь слезу из-за рассказа про мамонтенка и его маму. Кажется, что все эти книжки не больше, чем воспоминание о детской поре. Но как оказалось, все гораздо серьезнее. В день сказок на ночь психолог Полина Шаповалова рассказала «КП – Ростов-на-Дону», что могут поведать любимые детские сказки о характере человека.

НАША ПСИХИКА ПОДОБНА АЙСБЕРГУ

- Как правило, сказки, мультфильмы и комиксы мы читаем в раннем детстве. В этот момент активно идет процесс формирования личности человека, именно поэтому образ любимого сказочного героя может стать паттерном поведения. Ведь мы смотрим на его ценности и идеалы, отношение к другим и миру в целом. Все это попадает не только в сознательное, но и бессознательное, - рассказывает специалист.

Ждать стрелы суженого в болоте - тоже не лучшая идея Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наша психика подобна айсбергу: на поверхности находится не более 20% того, что мы осознаем. Львиная же доля - 80% — это бессознательное, которое находится «под водой», и вот оно то по большей части нами и управляет. Поэтому, какие всходы во взрослой жизни дадут зерна сказочных героев, упавшие на благодатную почву формирующейся личности, вполне очевидно.

ЕМЕЛЯ НЕ ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ ОБРАЗ

- Если ребенку читать сказки, где главные герои - отважные защитники, верные мужья, исследователи, ученые или благородные рыцари, для которых честь и доблесть - не пустой звук, то это будет формировать ориентацию на достижения и успех. А также развивать такие качества, как порядочность, честность, ответственность. А вот пресловутый Емеля, который лежит на печи и ждет, чтобы все само как-нибудь решилось, как вы понимаете, не лучший образ. Он несет за собой только инфантильность, безответственность, лень и иллюзорные представления о реальности, - рассказывает Полина Шаповалова.

- Принцессы на горошине, избалованные, капризные и возведенные в образец для подражания, во взрослой жизни могут сформировать позицию «мне все должны, а принц так и подавно». А еще способны привести к вечному ожиданию того самого принца, который, по сути, мало общего имеет с обычными людьми, и только в сказке и существует. Вот так и рождается живой сценарий неудовлетворенности личной жизнью.

Любимые сказки оказывают большое влияние уже на повзрослевших людей Фото: Михаил ФРОЛОВ

КТО СИЛЬНЕЕ, ТОТ И ПРАВ

- А вот разрушительные монстры, а также злые и безжалостные герои сформируют еще более агрессивные установки: «кто сильнее, тот и прав», «чтобы покорить мир, надо быть злым и жестоким», «агрессия - норма жизни и способ получать желаемое», «все должны мне подчиняться, а если нет, то надо заставить их с помощью агрессии и силы».

Поэтому надо очень внимательно подбирать книги, мультики и фильмы для ребенка, помня о том огромном влиянии, которое выбранные герои будут оказывать на дальнейшую судьбу человека.

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