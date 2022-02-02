02.02.2022: Что стоит за выбором красивых дат у молодоженов, рассказали психолог и нумеролог из Ростова

В красивую дату - 2.02.2022 - поженились 79 ростовских пар Фото: Иван МАКЕЕВ

Красивое число 02.02.22 приведет под венец десятки пар молодоженов только в Ростове. И теперь в их свидетельстве о браке будут красоваться пять «двоек».

Журналисты «КП – Ростов–на–Дону» выяснили, почему новобрачные так отчаянно борются за красивые даты и действительно ли они влияют на счастливую семейную жизнь.

«СМОТРИТЕ, КАКИЕ МЫ ОСОБЕННЫЕ!»

Ростовский психолог Полина Шаповалова уверяет, что в первую очередь важна не дата, а искренность чувств, верность и уважение. Хотя мотивы при выборе праздничных цифр у всех могут быть разные.

- Некоторые выбирают красивые числа для свадьбы, находясь в состоянии влюбленности и эйфории, - считает специалист. - И это вполне естественно для жениха и невесты. Но бывает и так, что молодожены останавливают свой взор на символичных датах только по принципу «чтобы все было красиво». Такие пары слишком увлечены свадебным процессом и мало думают о предстоящей семейной жизни.

А еще основными мотивами может стать банальное желание престижа и дань моде. В таком случае будущими супругами движет желание выделиться и почувствовать свою значимость. В рамках этих мотивов могут быть и весьма прозаичные потребности. Например, желание похвастаться в соцсетях, дабы показать публике «смотрите, какие мы особенные». Также многие пары считают, что красивая дата принесет счастье. Возможно, за этим скрывается сомнение в удачности или надежности союза. Ну, и конечно, немало влюбленных, которые увлекается нумерологией - для них цифры имеют большое значение.

Нумеролог уверена, что сегодняшняя дата может усилить позитивный настрой Фото: Иван МАКЕЕВ

МАГИЧЕСКИЕ ДВОЙКИ И КОЛЕСО ФОРТУНЫ

И действительно, 2 февраля таит в себе много интересного, причем не только для молодоженов, уверяет ростовский нумеролог Наталия Чайкина:

- Магические двойки – это денежный магнит, а еще они несут в себе исполнение желаний, укрепление союзов и связей. Помимо этого, в сумме дата образует десятку, которая обозначает колесо фортуны. И только от вас зависит, куда оно повернется. Если человек озлоблен, агрессивен и держит давние обиды, то все эти негативные аспекты будут только удваиваться. Ну, а тех, кто был честен и добр к окружающим, ждет приятный сюрприз.

В целом нумерологические подсказки говорят о том, что сегодня нужно отпустить весь негатив и сконцентрироваться на собственных желаниях. Необходимо детально прописать каждое, чтобы механизм смог запуститься.

Ну а любителям расписаться в красивую дату не стоит забывать, что цифры лишь удваивают чувства и эмоции. А они, как водится, могут быть разными. Если в вашем союзе есть непримиримые разногласия, то загадочные двойки лишь усилят сопротивление. Ну а для молодоженов, которые связаны общими интересами и смотрят в одну сторону, колесо фортуны повернется благоприятной стороной. Такой союз будет долгим и крепким.

2 февраля 2022 года рекомендуют загадывать самые заветные желания Фото: Михаил ФРОЛОВ

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