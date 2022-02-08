Ведущая ценность - «жизнь без напряга»: Почему в Ростовской области растет число разводов

Семьи-долгожители становятся редкостью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только отгремела очередная красивая дата для свадебной церемонии. 02.02.22 сразу 79 пар - счастливых любителей нумерологии отправились в ростовские ЗАГСы, чтобы зарегистрировать свое «вместе и навсегда». Каждая из этих новоиспеченных семей возлагает большие надежды на счастливые цифры в паспорте. А 22.02.22 по всей области в брак вступят сразу 380 влюбленных пар. Но, как показывает практика, никакие знаки и символы не помогут укрепить союз, если в паре нет взаимопонимания и диалога.

Согласно статистике за 2021 год, количество разводов в Ростовской области увеличилось почти на 10%. Основной причиной крушения «лодки любви» стали финансовые проблемы и утрата чувств.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» детально изучили упрямые цифры статистики, а также пообщались с психологом, чтобы узнать, почему людям проще развестись, чем попробовать укрепить союз.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕСОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

По данным ростовского Управления ЗАГС, за 2021 год около 18 тысяч пар расторгли брак. Это на 10% больше, чем в 2020-м. Специалисты выяснили, что 45% ростовчан разводятся в возрасте от 26 до 35 лет. Из них всего 27% молодоженов состояли в браке от года до пяти лет, а 28% - от шести до десяти лет. И только 19% процентов - от одиннадцати до пятнадцати лет.

- Основными причинами расторжения брака являются: утрата супружеских чувств, финансовые проблемы, а также несовпадения жизненных интересов. Согласно опросу, около 75% пар считают, что развод для них продуманное и давно созревшее решение, - сообщают в региональном управлении ЗАГС

Сегодня мужу и жене порой проще разойтись, чем потрудиться над счастьем друг друга Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В ведомстве также уточнили, что представленные данные не отражают точного положения дел, ведь в добровольном анкетировании приняли участие не все пары. Однако проследить определенные тенденции все же можно.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И ЖИЗНЬ БЕЗ НАПРЯГА

Ростовский психолог Полина Шаповалова высказала свое видение причин разводов.

- Думаю, что главной причиной столь удручающих данных является изменение основополагающих ценностей не только в Ростовской области, но в обществе в целом, - говорит специалист. - Если раньше у большинства наших сограждан семья была на первом месте - ячейкой общества и основной государства, то сейчас ведущие ценности – это гедонизм, самореализация и «жизнь без напряга».

А семья — ведь это не только удовольствие и вздохи под луной. Это еще и работа по сохранению и поддержанию чувств, компромиссы, преодоление кризисов и трудностей, ответственность и изменение всего жизненного уклада. Когда-то считалось «неприличным» быть не замужем. Сейчас же в обществе пропагандируется культ жизни в удовольствие, а семья рассматривается как обуза и балласт.

Также семьи стали менее устойчивы просто потому, что больше нет жизненной необходимости жить вместе, как это было раньше. Женщины стали более независимы в финансовом плане, а нередко и вовсе зарабатывают больше, чем мужчины. И получается, что нет больше надобности держаться за мужа как за кормильца семьи. Молодоженам проще разойтись, чем работать над отношениями.

Сохранить семью удается тем, кто находит компромиссы Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОИСК ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ

- «Свободная» доступная любовь без обязательств, также не способствует сохранению брака, - уверена психолог. - Зачем брать на себя ответственность, если можно пойти в клуб или бар и найти там девушку на вечер? Вот и получается, что потеря самоуважения у некоторых женщин и поверхностный подход к интимной близости подменяются понятием «живи в удовольствие, бери от жизни все».

По словам Полины Шаповаловой, еще одной причиной, о которой говорят психологи и социологи, стала всеобщая инфантильность общества, то есть психологическая незрелость.

- Вступая в брак, многие пары не понимают, что такое ответственность и компромиссы, - говорит эксперт. - Некоторые из них идеализируют семейную жизнь и даже думают: мол вот, выйду замуж/женюсь, и все проблемы решены. Но это уже не брак, а поиск второго родителя. Именно поэтому, столкнувшись с реальностью, новоиспеченные семьи распадаются.

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