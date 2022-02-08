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Общество8 февраля 2022 13:55

Ведущая ценность - «жизнь без напряга»: Почему в Ростовской области растет число разводов

Почему ЗАГСы в Ростовской области фиксируют рост количества разводов
КАКАСЬЕВА Александра
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Семьи-долгожители становятся редкостью

Семьи-долгожители становятся редкостью

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только отгремела очередная красивая дата для свадебной церемонии. 02.02.22 сразу 79 пар - счастливых любителей нумерологии отправились в ростовские ЗАГСы, чтобы зарегистрировать свое «вместе и навсегда». Каждая из этих новоиспеченных семей возлагает большие надежды на счастливые цифры в паспорте. А 22.02.22 по всей области в брак вступят сразу 380 влюбленных пар. Но, как показывает практика, никакие знаки и символы не помогут укрепить союз, если в паре нет взаимопонимания и диалога.

Согласно статистике за 2021 год, количество разводов в Ростовской области увеличилось почти на 10%. Основной причиной крушения «лодки любви» стали финансовые проблемы и утрата чувств.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» детально изучили упрямые цифры статистики, а также пообщались с психологом, чтобы узнать, почему людям проще развестись, чем попробовать укрепить союз.

ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕСОВПАДЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ

По данным ростовского Управления ЗАГС, за 2021 год около 18 тысяч пар расторгли брак. Это на 10% больше, чем в 2020-м. Специалисты выяснили, что 45% ростовчан разводятся в возрасте от 26 до 35 лет. Из них всего 27% молодоженов состояли в браке от года до пяти лет, а 28% - от шести до десяти лет. И только 19% процентов - от одиннадцати до пятнадцати лет.

- Основными причинами расторжения брака являются: утрата супружеских чувств, финансовые проблемы, а также несовпадения жизненных интересов. Согласно опросу, около 75% пар считают, что развод для них продуманное и давно созревшее решение, - сообщают в региональном управлении ЗАГС

Сегодня мужу и жене порой проще разойтись, чем потрудиться над счастьем друг друга

Сегодня мужу и жене порой проще разойтись, чем потрудиться над счастьем друг друга

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В ведомстве также уточнили, что представленные данные не отражают точного положения дел, ведь в добровольном анкетировании приняли участие не все пары. Однако проследить определенные тенденции все же можно.

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ И ЖИЗНЬ БЕЗ НАПРЯГА

Ростовский психолог Полина Шаповалова высказала свое видение причин разводов.

- Думаю, что главной причиной столь удручающих данных является изменение основополагающих ценностей не только в Ростовской области, но в обществе в целом, - говорит специалист. - Если раньше у большинства наших сограждан семья была на первом месте - ячейкой общества и основной государства, то сейчас ведущие ценности – это гедонизм, самореализация и «жизнь без напряга».

А семья — ведь это не только удовольствие и вздохи под луной. Это еще и работа по сохранению и поддержанию чувств, компромиссы, преодоление кризисов и трудностей, ответственность и изменение всего жизненного уклада. Когда-то считалось «неприличным» быть не замужем. Сейчас же в обществе пропагандируется культ жизни в удовольствие, а семья рассматривается как обуза и балласт.

Также семьи стали менее устойчивы просто потому, что больше нет жизненной необходимости жить вместе, как это было раньше. Женщины стали более независимы в финансовом плане, а нередко и вовсе зарабатывают больше, чем мужчины. И получается, что нет больше надобности держаться за мужа как за кормильца семьи. Молодоженам проще разойтись, чем работать над отношениями.

Сохранить семью удается тем, кто находит компромиссы

Сохранить семью удается тем, кто находит компромиссы

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПОИСК ВТОРОГО РОДИТЕЛЯ

- «Свободная» доступная любовь без обязательств, также не способствует сохранению брака, - уверена психолог. - Зачем брать на себя ответственность, если можно пойти в клуб или бар и найти там девушку на вечер? Вот и получается, что потеря самоуважения у некоторых женщин и поверхностный подход к интимной близости подменяются понятием «живи в удовольствие, бери от жизни все».

По словам Полины Шаповаловой, еще одной причиной, о которой говорят психологи и социологи, стала всеобщая инфантильность общества, то есть психологическая незрелость.

- Вступая в брак, многие пары не понимают, что такое ответственность и компромиссы, - говорит эксперт. - Некоторые из них идеализируют семейную жизнь и даже думают: мол вот, выйду замуж/женюсь, и все проблемы решены. Но это уже не брак, а поиск второго родителя. Именно поэтому, столкнувшись с реальностью, новоиспеченные семьи распадаются.

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