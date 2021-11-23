От смайлика до развода: к чему могут привести опасные онлайн-переписки - откровенно о собственном опыте рассказали ростовчане

Невинные переписки могут привести к серьезному повороту Фото: Евгения ГУСЕВА

Мы живем в реальности, где день современного человека начинается не с чашечки кофе, а с экрана телефона.

Уже в 7 часов утра тебе нужно пролистать новости, прочитать важные письма на почте, ответить на деловые сообщения в десятках чатов WhatsApp и Telegram и, конечно же, обновить ленту в Instagram.

Знакомства перекочевали из кофейни в Сеть, а живые улыбки превратились в пиксельные смайлы.

Вдобавок еще и пандемия подкинула дополнительных дровишек в этот костер телефонной зависимости, ведь во время локдауна почти каждый обзавелся парой-тройкой новых чатов.

И ладно бы приятные знакомства в Сети, когда ты одинок и ищешь общения, сидя в пустой квартире. Но, нет, некоторые начинают опасные переписки, находясь в отношениях. Поначалу даже не скрываешься. Ну а что тут такого, подумаешь сообщения? Небольшой флирт - это же не измена. Но так легко к подобному формату относятся далеко не все.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанами, которые честно рассказали, к чему могут привести такие переписки, и как быть, когда твоя вторая половина что-то скрывает.

РЕВНОСТЬ. РУГАНЬ. РАЗВОД

- Хочется начать эту речь, как если бы мы были на собрании анонимных разведенок. Здравствуйте, меня зовут Дарья, 47 лет, четыре брака, двое детей. Резюме впечатляющее, понимаю, иногда даже кажется, что о моей жизни можно снять неплохой такой турецкий сериал. Ведь то, что в ней происходит, это самый настоящий цирк на выезде. И я не шучу.

Десять лет назад я поймала третьего мужа на измене. В три часа ночи ему набрал какой-то загадочный номер «Иван работа», решила взять трубку и проверить, что там за Иванушка-дурачок названивает в такое время. Оказалось, что это не Ванюша, а Танюша. И звонит моему благоверному, чтобы сказать как сильно скучает. Каково было удивление дамы на том конце провода услышать мой голос. Ну ничего, мы даже пообщались около часа. Потом, конечно, все произошло по отработанной схеме трех «Р». Ревность. Ругань. Развод.

Со смартфоном и интернетом познакомиться с кем-то стало гораздо проще Фото: Михаил ФРОЛОВ

СНАЧАЛА ПОДУМАЛА, ЧТО ЭТО КАКОЙ-ТО ПРАНК

- С тех пор прошло уже почти 11 лет, я вышла замуж в четвертый раз и, казалось, наконец-то обрела свое женское счастье. Как говорится, ничего не предвещало беды. Ан нет! Сижу себе на работе, и тут раздается звонок. Беру трубку, а там женский голос произносит:

- Даша, привет, это Таня, любовница Бори.

Я сначала подумала, что это какой-то пранк. С другой стороны, откуда пранкеры знают имя моего бывшего? Отвечаю ей:

- Привет, Таня, какими судьбами?

В этот момент у нее начинается самая настоящая исповедь с извинениями и прочим набором сожалеющих реплик.

- Ты прости меня дуру, что мужа у тебя увела. Я была молодая и глупая, сейчас так стыдно за свой поступок. Звоню тебе, чтобы посоветоваться.

Такой расклад показался мне даже забавным, что бывшая любовница моего бывшего мужа хочет от меня услышать в качестве совета. И что же там за проблема такая, что она осмелилась мне позвонить

- Ты знаешь, мне вот сейчас уже 40, не молодею, но стараюсь как-то поддерживать себя в форме. Ну фитнесы там, салоны красоты, а еще степень научную получила. Все делала для того, чтобы мой новый мужчина ни к кому вдруг не ушел. Как тут, увидела у него переписку с молоденькой девочкой. Оказалось, они уже какой год ведут задушевные переписки. Он говорит, что в этом ничего такого. По сути, физической измены-то не было. Но мне так обидно стало, не понимаю, что мне делать. Подскажи, вот как ты себя вела с Борей, как справилась? Стоит ли такое прощать?

ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ПЕРЕПИСКА?

- Действительно, бумеранг, штука опасная, летит ровно в цель. И, видимо, в случае с Таней он приземлился прямо ей в лоб. Дальше она рассказала, что мужчина обиделся из-за ее упреков, собрал вещи и ушел, а она теперь, бедная, не знает, что делать. И додумалась же именно мне излить душеньку. Удивительная дуреха!

Я, конечно, в сердцах ее простила, да и мужа бывшего тоже. Но абсурдность этой ситуации просто не давала мне покоя. Я делала вид, что очень заинтересованно ее слушаю, а сама размышляла: ну вот как бы я была в такой ситуации?

С одной стороны - просто переписка, с другой - повод задуматься. Ведь каждый год в мире рождаются тысячи потенциальных конкуренток и ты чувствуешь свою уязвимость. А тем более возможностей-то сейчас сколько! Вот ведь раньше как было: хочешь любовницу - будь добр сначала ее найти, заинтересовать, развлекать и потом обеспечивать. Трудная, однако, работа. А сейчас - зашел на сайт, познакомился, сказал, что живешь в другой стране и строчишь себе поэмы про то, какая она прекрасная, умная, и что вскоре вы обязательно встретитесь, только надо подождать. И это в то время, пока жена за стенкой ужин готовит.

Конечно, своей бывшей сопернице Тане я посоветовала не рубить с плеча, а она сказала, что обязательно перезвонит позже и расскажет, что же было дальше.

Контакт в телефоне можно назвать как угодно, но когда "Валя - парикмахер" звонит в три ночи, любой партнер насторожится Фото: Иван МАКЕЕВ

«ВСТРЕТИЛА СПУТНИКА В ОНЛАЙН-ИГРЕ»

Но не все относятся к перепискам с такой тяжестью в сердце. Даже наоборот - ищут потенциального кандидата в ухажеры, чтобы почувствовать себя более уверено. Как никак внимание.

- Во время пандемии всех запрели по домам, и нам с мужем пришлось находиться в одной квартире 24 часа в сутки, - признается 29-летняя Милана. - От его упреков про готовку и уборку я уже изрядно устала, и, чтобы хоть как-то отвлечься, стала зависать в онлайн-игре. Там познакомилась с интересным молодым человеком. Поначалу мы переписывались в чате для участников, а потом он попросил мой номер и стал писать в Whatsapp. Представьте: иностранец, симпатичный, как оказалось, еще и обеспеченный, уделяет тебе замужней внимание! Ну, правда, про мужа он, конечно же, не знал. Но все-равно - приятно.

Я не воспринимала это всерьез, ну подумаешь переписки, флирт, внимание. Большего-то я себе точно не позволю. Но вскоре слова Михаэля превратились в действия, ведь он начал присылать деньги. Сначала по собственной инициативе - стоило мне сказать, что хочется новое платье, ну или там роллы, тут же отправлял на электронный кошелек деньги по своему курсу, а я - быстренько переводила их в рубли. Потом формат нашего общения перешел в более тесный, тогда уже сама стала говорить сколько и на что мне нужно.

«МУЖ НИ О ЧЕМ НЕ ПОДОЗРЕВАЛ»

- При этом муж даже ни о чем не подозревал, ведь для него я просто играю в онлайне. Мой Генка вообще не ревнивый, поэтому даже вопросов никаких не задавал. А если вдруг приходили сообщения в Whatsapp, то контакт поклонника уже давно переименовала в «Настя парикмахер». Но чем больше мы общались с Михаэлем, тем серьезней становился его напор. Оно и немудрено, ведь за семь месяцев пиксельный друг не раз удивлял меня широкими жестами, рассчитывая на взаимность.

Был даже один случай. Как только всем разрешили выходить из дома, мы с Генкой уехали на дачу к родственникам. В игру с Михаэлем в этот период я, естественно, не выходила, уповая на то, что ноутбук совсем не работает, лишь иногда отправляла короткие сообщения в мессенджер, чтобы поддерживать связь. Но он, не растерялся. Пишет: «Если ты улыбнешься, я кое-что покажу». Через секунду присылает фото новенького гаджета, а потом добавляет: «Скажи свой адрес, я отправлю его посылкой».

Спустя два месяца подарочек все же до меня дошел. Мужу тогда сказала, что ноутбук временно взяла у подруги, а деньги, которые стали внезапно появляться, оправдывала заработком в социальных сетях.

Проблема в том, что серьезность пиксельного ухажера уже начинает меня пугать. Ведь Михаэль настойчиво зовет к себе в гости, действительно ждет моего приезда и надеется, что мы будем вместе. Благо сейчас можно сказать, «се ля ви» - границы закрыты, никак не могу. Ну а через полгодика, думаю, уже попрощаемся.

Того, кто завел тайную переписку, часто преследует ощущение, что вторая половина все знает и ждет момента, чтобы в этом обличить Фото: Борис КУДРЯВОВ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ НА САЙТЕ ЗНАКОМСТВ

- Стыдно о таком говорить, но мой брак распался как раз из-за переписок, - поделился своей историей 24-летний Петр. - В какой-то момент внутренний Казанова решил попробовать что-то новенькое. Зарегистрировался на сайте знакомств под чужим именем. Меня привлекало то, что в Сети почти нет никаких обязательств, и можно просто общаться с интересным человеком без обещаний «вместе и навсегда». Даже если возникали диалоги, сразу говорил, что женат, и ничего серьезного дать не могу.

К моему удивлению, такой формат устраивал многих, ведь девушки охотно принимали правила игры. Сначала были какие-то невинные переписки про погоду, природу и цели в жизни, ну а потом начинались пикантные полунамеки. Так я познакомился с красивой блондинкой по имени Дана. Пока жена гуляла с ребенком, мы с новой пассией обсуждали жизнь, шутили и флиртовали. Ты вроде бы не делаешь чего-то криминального, но преследует ощущение, что жена уже давно все знает и ждет момента, чтобы тебя подловить. Появляется подозрительность, даже телефон стал прятать под подушку: ну вдруг что?

От задушевных диалогов Дана перешла к откровенным фотографиям. К своей глупости я забыл отключить функцию автоматического сохранению в галерею. Однажды жена взяла телефон, чтобы переслать семейные фотографии и увидела в папке тело Даны в неглиже. Понятное дело, устроила скандал, потребовала показать переписку, долго ругалась и плакала, а через неделю забрала дочь и подала на развод. Сейчас я уже понимаю, что тот поступок был глупым, но время назад не отмотаешь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Четверть пар ссорятся из-за социальных недель несколько раз в неделю»

- Согласно данным одного из опросов, 25% супружеских пар ссорятся из-за социальных сетей по крайней мере три раза в неделю, а 17% – ссорятся ежедневно, - рассказывает ростовский психолог Полина Шаповалова. - Многие считают изменой только сексуальный контакт с другим человеком, а мечты, намерения, флирт и переписки в расчет не берут. Зачастую это позиция мужчин. Женщины в большинстве своем смотрят на эту ситуацию иначе.

Считать переписку изменой или нет - каждый должен определять сам.

- Нет никаких универсальных советов на этот счет. Каждая семейная ситуация индивидуальна, ровно как и морально-нравственные ценности и нормы, - считает психолог. - Но, в любом случае, это очень тревожный звонок, явный показатель того, что в отношениях есть проблемы. Если человек изменил уже своих мыслях или в переписке, то высока вероятность, что скоро он перейдет к реальным действиям.

Что же делать, если вы уличили своего партнера в таком неприятном факте?

- Для начала, хоть это и не легко в такой ситуации, постарайтесь успокоиться, и не позволяйте чувствам взять верх. Это нужно для того, чтобы на эмоциях не совершить резких, опрометчивых поступков, - говорит специалист. - После того, как вы выдохнули, важно понять, чего именно не хватало партнеру, и почему он захотел добрать недостающий фактор именно в Интернете. Посмотрев на ситуацию его глазами, вы сможете понять истинные цели таких переписок. А их может быть несколько. Во-первых, стремление дополучить эмоции, которых не хватает в реальных отношениях. Во-вторых, непостоянство партнера, который не в состоянии длительно поддерживать связь только с одним человеком. Во втором случае переделать вторую половинку вряд ли удастся.

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