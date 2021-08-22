Кто оплатит даме QR-код: Как найти любовь в сети в разгар пандемии

Прививка, справка о перенесенной болезни или свежий тест позволяют выбрать любое заведение для свидания Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

«Переболел. Привит» - это уже не прикол, а знак качества безопасного свидания. Как изменилось общение с начала пандемии среди тех, кто ищет пару. Вместе с психологом «КП — Ростов-на-Дону» изучает популярные сервисы знакомств, реальные истории любви. Узнали и какие новые виды мошенничества появились у брачных аферистов в пандемию.

СЕРТИФИКАТ ВАЖНЕЕ ФОТО?

25-летняя Ирина недолго пользовалась приложением для знакомств в прошлом году и быстро удалила, ожидая конца коронавирусных ограничений. Но этим летом восстановила аккаунт: пандемии конца и края не видно, а люди как-то знакомятся, женятся, рожают детей. Пока нашла интересного парня, в Ростове ввели новые ограничения.

- Смешно осознавать, что теперь не столько смотришь на фото, сколько оцениваешь, реально ли придет человек на встречу — есть ли у него антиковидные документы. Явным плюсом свидания в разгар ограничений стало то, что весь большой зал кофейни оказался в нашем распоряжении — романтика.

Чтобы выйти на свидание, нужно оплатить не только счет, но и тест на наличие «короны». Шутка про то, кто оплатит даме ПЦР, сейчас не такая смешная - она стала жизнью. Нашлись на сайте знакомств и такие, кто с бравадой бросал «ПЦР — за мой счет!»

- То, что, назначая свидание, человек уведомляет вас о наличии документа по ковиду, показывает, что он ответственный в бытовых и организационных вопросах. Также у вас в праве спросить такой же документ, - комментирует психолог Полина Шаповалова. - Однако, навязчивое требование сделать тест или принести сертификат должно насторожить.

СОКРАЩАЕМ КОНФЕТНО-БУКЕТНЫЙ ПЕРИОД

Даже те, кто встретил пандемию с равнодушием, раз переболев, стали осторожнее. А сейчас и по ресторанам особо не побегаешь — уже на втором свидании зовут домой смотреть кино без масок. 20-летняя Катя отважилась на экстремально быстрое сближение.

- Зарегистрировалась на сайте знакомств во время самоизоляции. Встретила там приятного мужчину, на тот момент ему было 32. Как оказалось позже, он был из обеспеченных людей «со своими причудами». Просто написал мне: «Хочешь ко мне на неделю приехать пожить? Ничего такого - я обещаю, будем сидеть, болтать, вкусно ужинать и соблюдать социальную дистанцию во всех смыслах этого слова».

Я испугалась сначала, а потом послушала подругу, которая сказала, что в этой жизни надо попробовать все. Тем более в переписках он вел себя прилично — согласилась.

Егор слово джентльмена сдержал: заехал за мной и отвез с вещами к себе. Мы жили у него неделю: действительно только болтали, ужинали, смотрели фильмы, читали друг другу стихи. Никакого интима не было, наше сожительство напоминало неделю самоизоляции старых супругов. А в воскресенье вечером он привез меня обратно. Это была наша единственная «встреча»: через месяц перестали общаться.

- Нет единой точной цифры — сколько нужно гулять за ручку, а когда съезжаться. Это все индивидуально и зависит только от того, устраивает вас это или нет. На сайте знакомств нужно быть готовым и к разочарованиям и к непристойным предложениям и даже откровенному хамству. Но относится к этому надо спокойно, ведь это своего рода издержки процесса, тем более в пандемию многие уже стали прицельно присматривать пару для формата самоизоляции, - успокаивает Полина Шаповалова. - Чтобы сэкономить время, полезно четко прописать в анкете цели поиска и пожелания к кандидату. И не тратить время на длительные переписки: после 10-20 сообщений можно созвониться и принять решение - интересно ли обоим сторонам продолжить общение в живую или нет.

Только сам человек решает, когда ему комфортно пойти на сближение Фото: Иван МАКЕЕВ

СКОРО НОС СТАНЕТ ЭЛЕМЕНТОМ ЭРОТИКИ

Куда ни пойди — везде нужны маски. И не только в помещениях — на остановке тоже будь добр упакуй лицо. Этот атрибут времени — явно не для свиданий: помада стирается, и как тут влюбляться в улыбку и заразительный смех? Чтобы насладиться искренними улыбками на первых свиданиях, приходится быть более чем изобретательным. Это подтверждает еще одна наша героиня - 21-летняя Женя.

- Конец августа, мы познакомились с Даней в интернете. Он сразу позвал на свидание, и до того самого дня встречи уже в сентябре мы даже не переписывались — ждали общения в живую.

В первый день гуляли по парку Горького и по набережной. На второй встрече пошли в кафе, на третий раз он устроил мне чайную церемонию, а на четвертый - привел в незнакомое место, где не нужно прятаться от людей за маской и выдерживать дистанцию. Мы долго шли по скверу, а потом оказались на живописном берегу Дона, где росли камыши и плавали утки. Закат, вино, река - романтика. И предложение — на четвертую встречу, представляете?

Интернет-знакомство оказалось удачным, и Женя с Даней — уже муж и жена.

- По находчивости человека не всегда, но можно сказать, насколько потенциальный партнер готов к нестандартным жизненным ситуациям, - рассуждает психолог. - Но не стоит забывать, что в режиме романтика вы будете только в период эйфории. Смотрите больше на то, сдерживает ли человек обещания, и сходитесь ли вы вообще по ценностям. Во время самоизоляции пары больше времени проводили вместе, и некоторые пришли к разводу.

ВЫБИРАЙ — НЕ ХОЧУ

Даже те, кто выступал только за живое общение при поиске пары, были вынуждены перейти на сайты знакомств с началом пандемии. Так, 32-летняя Ксения неожиданно для себя поменяла мнение об интернет-знакомствах.

- Лет 10 назад у меня был уже негативный опыт со знакомством в интернете — на встречу пришел, как мне тогда казалось, старик — на 10 лет старше, чем на фото и в анкете, поэтому ничего дельного не ждала. В этот раз просто думала развлечься перепиской, - делится Ксения. - Познакомилась с ровесником, и как-то было с ним так легко. Никто никого не торопил — встретились только через месяц, когда ковидные ограничения в прошлом году ослабли. Он и в жизни оказался таким же, как на сайте — без прикрас. Эта честность меня подкупила - живем вместе уже полгода.

Действительно, сейчас наметилась тенденция на экономию своего и чужого времени. Люди стали честнее в интернете и стараются меньше себя приукрашивать. Не зря из каждого утюга им твердят полюбить себя такими какие они есть.

- Для многих сейчас легче и привычнее познакомиться в интернете, чем в живую. Отказ в реальности намного болезненнее, чем в сети, - говорит эксперт. На улице или в кафе всегда есть свидетели фиаско, в интернете же этого никто не увидит, и отказавшего можно просто заблокировать или удалить.

Масочная романтика

ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Последние тенденции показывают, что на сайты знакомств чаще стали приходить представители старшего поколения. Люди 60+ также ищут отношения. Пример — ростовчанка Галина, которая в свои 62 снова собралась замуж.

- За плечами два брака, у меня двое взрослых сыновей. Когда с началом пандемии попала на работе под сокращение, меня это совсем добило. Подумала: «А была ли я вообще счастлива?» Решила пойти не за удачей, а по технологии. Изучила онлайн-курсы по отношениям, зарегистрировалась на сайте и, когда ограничения по ковиду немного ослабли, сходила за несколько недель на свидания с 15 (!) разными людьми, - говорит Галина. - И, знаете, сработало - нашла своего мужчину. Мы вместе уже год. Месяц назад расписались в ЗАГСе.

Учитывая то, что возраст вступления в брак постоянно повышается, и в обществе стали спокойнее воспринимать развод и создание новой семьи уже в зрелом возрасте, таких ситуаций со временем будет все больше, - уверены эксперты.

- В моей практике есть семейные пары, которые познакомились на сайте знакомств. Кто-то ещё на заре создания таких площадок, кто-то совсем недавно, - рассказывает психолог. - Пару люди могут найти где угодно и в любом возрасте.

Разумеется, надо запастись терпением и быть готовым потратить какое-то время на изучение анкет, да и «выстрел в десятку» происходит далеко не сразу.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Новые реалии рождают новые способы мошенничества в том числе и на сайтах знакомств.

«Классические» интернет-женихи из Европы и Америки рассказывают слезную историю о том как овдовели в пандемию — жена скончалась в больнице от коронавируса. И теперь мужчины ищут любовь на сайте. Если надо, переписку ведут месяцами, пока не установится крепкая привязанность у «жертвы». Вот тогда-то иностранцы предлагают руку и сердце и приглашают к себе за границу, причем все оформление документов и расходы берут на себя. А потом вдруг нужно срочно:

- оплатить какой-то недешевый документ,

- «жених» попадает в аварию, и срочно нужны деньги на лечение.

Для перечисления «пошлины» или «помощи» отправляют ссылку на фальшивый сайт, по которой нужно провести платеж. Только там, где речь шла о 30 долларах, со счета списываются тысячи.

Обычно на раз-два таких горюющих вдовцов вычисляют дамы, которые отлично знают английский язык: «американцы» почему-то говорят коряво, будто гугл-переводчик за них писал.

Ну и почти смешная, но все-таки грустная ситуация, когда кавалеры в первый же вечер общения все-таки оплатили по такой же ссылке даме ПЦР-тест, и в последний момент загадочные красавицы исчезают с радаров.

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