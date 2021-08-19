«Двери взламывает специальный человек, а современные окна - злейшие враги»: откровения ростовского пожарного

Первое, чему учат пожарных, - осторожности Фото: Андрей АБРАМОВ

Профессия пожарного окутана духом романтизма и авантюризма. Об этой работе шутят. О ней часто пишут в новостях и снимают фильмы. Но, между тем, эта работа сложная: в ней очень много обязанностей и ответственности. Каково это - приезжать на пожар и видеть горящие дома? Об этом откровенно рассказал ростовский пожарный, который уже несколько лет работает в городской части.

ПРИМЕРИЛ НОВУЮ ФОРМУ

- В пожарные я попал из полиции, поэтому считаю свою нынешнюю работу спокойной. На прошлой службе было много негатива: наркоманы, бытовые ссоры, убийства - все они были частью обычной смены. Тебя всегда могли оскорбить, особо пронырливые даже пытались ударить ножом. В общем, ничего хорошего в той жизни у меня не было. Мы часто работали в оцеплениях на пожарах. И я видел, как эти «зеленные человечки» карабкались по лестнице в противогазе и забирались в квартиры в дыму. Они так сообща все делали, что чувствовалась сплоченность их команды. Помню, тогда подумал: круто было бы также работать!

В какой-то момент я понял, что лучше рисковать и бороться с огнем, как бы «пафосно» это не звучало, чем сталкиваться каждый день с асоциальными и враждебными элементами. Надо сказать, что в пожарные меня приняли сразу. Туда как раз был очередной набор. Я думал, что с первых дней начну ездить на места ЧП. Но нет!

Глядя на слаженную работу пожарных, наш герой захотел к ним присоединиться и ушел из органов Фото: Михаил ФРОЛОВ

УЧИЛИ ОСТОРОЖНОСТИ

- Меня сначала отправили учиться в Воронеж. Там мы изучали оборудование, учились двигаться в задымленном помещении. Именно тогда я узнал, что шланг - это рукав, а треугольные ведра в противопожарном наборе для того, чтобы ими было легче набирать воду из открытых источников.

Раньше мне казалось, что подниматься по лестнице на балкон горящего дома - это просто. На деле же оказалось очень опасным и трудным занятием. «Боевка» - огнеупорный костюм, дико неудобный, в нем становишься неподвижным и неуклюжим. Перчатки - тоже большие: в них невероятно трудно что-то крепко удержать. Особенно невыносимо, когда на спине баллон с кислородом, тяжеленный рукав, а еще нужно удержаться на качающей лестнице. Впервые я понял, что трудно не только кого-то спасти из пожара, но и самому не погибнуть на подходе к нему. Можно подвернуть ногу, на голову может свалиться какой-нибудь предмет - в общем, опасностей много. Поэтому нас учили осторожности.

НА СОН ВРЕМЕНИ МАЛО

- После учебы нас направили в одну из пожарных частей Ростова-на-Дону. Там и началась моя работа. Контингент на службе разный: тут и молодые, и в возрасте. У всех разная судьба.

Вопреки всеобщему мнению, пожарные не спят сутками: к выезду всегда нужно быть готовым - проверить оборудование и все системы. Необходимо быть уверенным в тех инструментах, которые ты берешь, ведь от них зависит безопасность.

И, кстати, про воду… Пожарных часто винят, что они приезжают на чрезвычайное происшествие без воды, так вот это все выдумки. Вода всегда есть: в пожарном автомобиле ее наличие проверяют в начале смены. Но правда в том, что во время тушения очага возгорания жидкость в цистерне может закончиться за 10 минут. Поэтому людям кажется, что спасатели уже приехали «пустыми». Может возникнуть и ситуация, когда с одного пожара приходиться ехать сразу на другой, но в этом случае к месту ЧП дополнительно присылают наряд из другой части. Плюс к этому каждая бригада снабжается дополнительным гидрантом, с его помощью можно выкачать воду из специальных колодцев, поэтому не всегда есть необходимость ехать в часть за пополнением водных запасов.

Действия на пожаре четко расписаны у всей команды Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕ ТАК КАК В БОЕВИКАХ

- Во время тушения пожара у каждого свои обязанности. Например, есть такой человек, который специализируется только на том, что ломает двери и окна на пожарах. Это происходит не так легко как в боевиках: бывает, с дверью приходится повозиться и полностью выбиться из сил так, что потом и идти-то не можешь.

Оконные стекла уже давно не разбивают лестницей: сейчас у большинства стоят металлопластиковые, в которых по три слоя стеклопакета, а еще сверху бронепленка наклеена. И тогда легкое движение из учебной книжки по штурму здания превращается в утомительные состязания и теряется драгоценное время.

Есть у нас и человек, который ведет обратный отсчет времени, сообщая его по рации. Это делается для того, чтобы зашедший в очаг возгорания пожарный знал, когда у него закончится кислород. В такие моменты ты чувствуешь дрожь по телу, потому что, возможно, с каждой секундой точно также жизнь уходит из тех, кто остался в здании.

ОСТАЮТСЯ В ОДНОМ ПОЛОТЕНЦЕ

- Конечно, если бы все всегда проходило гладко, это было бы мало похоже на жизнь. Бывает и такое, что и на нас жалуются. Был, например, случай, когда в частном доме начали тушить пожар. А хозяин под ногами путается: мол, ремонт в доме дорогой, и не надо его лишний раз водой заливать.

Но есть определенный план работы по объекту. А погорельцам невдомек: если мы водой все не пропитаем, огонь может тлеть в утеплителе и тогда опять начнется пожар.

Наша бригада не делает заключений о причине пожара. Но, в большинстве случаев это халатность самих жильцов. Ремонт сделали, а проводку так и оставили древнюю, вот и заискрила. Огонь ведь - это очень коварное существо, которое всегда появляется не вовремя: сэкономил, забыл, не доглядел.

В момент, когда нужно в спешке покидать помещение, люди такие потерянные! Они отчаянно смотрят в сторону своего жилья в надежде, что хоть что-нибудь останется, а квартиру или дом можно будет восстановить.

Им, конечно, тяжело. Представляешь, с какими трудностями придется столкнуться погорельцам в дальнейшем. Для многих жилье значит практически все: люди работают, тратят свои силы, а в итоге - остаются на улице с одним полотенцем.

Оказывается, часто погорельцы просят не проливать жилище насквозь, надеясь спасти хоть какое-то имущество, но это нужно сделать, чтобы возгорание не возникло снова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА НЕ ТАКАЯ УЖ БЕЗОПАСНАЯ

- Я всегда стараюсь агитировать всех знакомых и родных ответственно относиться к пожарной безопасности. Наверное, они считают меня чудным, когда я рассказываю случаи из трудовых будней. Но причиной пожара могут стать не только старые обогреватели и бабушкин советский утюг. Наоборот, новая электроника напичкана пластиком и имеет куда меньшую прочность.

Или такой пример: ростовчане для частного дома купили электрический теплый пол. Постелили его на пенопласт, накрыли ковром. Они были уверены – все в порядке, ведь на упаковке красовалась надпись, что он пожаробезопасный. А через пару суток началось задымление помещения снизу: оказалось, что температурный датчик был не исправным и теплый пол все это время не выключался. Как итог - весь пенопласт через щели потек вниз в утеплитель, где и начал тлеть. Хорошо мы приехали и просто выпалили пару огнетушителей, после чего утеплитель тлеть перестал. Поэтому за любым электроприбором нужно следить и не оставлять его без присмотра, каким бы ультрасовременным он ни был.

ПОСИДЕЛКИ БЕЗ ШАШЛЫКА

- Бывает, после работы мы с коллегами собираемся все вместе: играем в футбол или ходим в баню, но это редко - у всех семьи и домашние дела. А еще я заметил такую особенность: перестал любить костры, а запах дыма просто не переношу. Даже, когда соседи сжигают всякий хлам у себя во дворе, это меня раздражает: не пойму зачем травить окружающих едкой копотью, если можно это все выкинуть в контейнер.

Есть мнение, что пожарные не любят шашлыки. Но лично у меня любой жженный запах вызывает неприязнь. А запах гари со мной теперь навсегда.

Скажу одно, при такой работе учишься доверять своему чутью: подготовка подготовкой, но иногда случай решает все. Когда все органы чувств притупляются, остается только внутренний голос. Иногда он помогает найти выход или попавших в западню людей.

В любом случае, работа пожарного – специфичная, ее нужно принять и тогда проблем уже не будет.

И, конечно, приятно когда люди говорят нам «спасибо»: несут чай и пряники, но мы отказываемся, потому что нужно быстро возвращаться в часть. Дети обычно удивленно наблюдают за нашей работой, если к ним просто подойти, они потом сияют от счастья. Надеюсь, у них еще есть мечты стать пожарными или полицейскими, сейчас молодежь любит блогеров, а мне кажется, должны еще остаться земные профессии, где помогают людям, тогда и мир будет счастливее.

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