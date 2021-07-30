Сколько стоит любовь: Как в Интернете зарабатывают на иностранных женихах

Главная задача - выкачать из потенциального жениха побольше денег Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Найти любовь в 21 веке становится все сложнее. Свидания из парков перекочевали в мессенджеры, а реальные букеты цветов становятся пиксельной картиной. Наивные романтики отдают последние деньги онлайн-агентствам в надежде на то, что специалисты найдут ключ от их сердца и помогут встретить вторую половину. Но так ли это просто?

Дарья Алексеева (имя изменено), - прим.автр.) рассказала «КП-Ростов-на-Дону» о своем опыте работы в брачном агентстве.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕВОДЧИК В БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО

- На работу в онлайн брачное агентство я устроилась летом 2020 года. В тот момент училась на втором курсе и хотела найти подработку. Как и большинство таких же ребят как я вакансию искала на сайтах в интернете. Хотелось что-то связанное с переводом или копирайтингом, так как учусь я на факультете международной журналистики. Лента была усыпана предложениям по SMM, но зарплату указывали мизерную.

3 июля в 15:35 наткнулась на вакансию, которую красиво нарекли «переводчик в брачное агентство», описания самой работы не было, зато строчка с заработной платой словно кричала через экран: «Есть возможность зарабатывать от 100 до 2 000 долларов. Все зависит только от вас».

Хм, серьезная заявка, подумала я. Наверное, буду писать или переводить какие-то большие статьи на сайте. Надо звонить!

Дежурить приходилось по 8 часов - или днем, или ночью, чтобы не пропустить сообщений от клиентов Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

НЕМНОГО ПЕРЧИНКИ, НО, ЧТОБЫ НЕ ЗАБАНИЛИ

- В объявлении было написано, что сначала необходимо пройти онлайн собеседование на знание языка. Я набрала цифры указанного номера и через минуту мне ответила очень серьезная девушка. Она объяснила, что в их брачное агентство требуется переводчик, но, чтобы понять подхожу я или нет, вместо собеседования будет тестовое задание.

Как оказалось, это компания, назовем ее «Магдалена», регистрирует аккаунт девушек на разных сайтах знакомств и от их имени ведет диалог с иностранцами. Я тогда подумала, что переписки нужно просто переводить с русского на английский, но оказалось все гораздо прозаичнее.

Когда мужчина заходит на сайт знакомств, первое, что он видит, это выплывающие иконки с женскими именами, под ними есть поле для приветственной фразы, которая бы смогла зацепить внимание. Именно такие фразы меня и попросили составить.

Но абы какие формулировки компании не подходили. В сообщениях нельзя было писать откровенные предложения с сексуальным подтекстом. Важно было как-то заинтересовать мужчину, чтобы он кликнул на анкету. Для примера отправили такой шаблон: «А что тебе нравится лето или зима? Мне вот нравится лето, потому что я люблю ходить в бикини». Как бы немного перчинки, но, чтобы не забанили. У меня получилось, менеджер принял работы и пригласил на стажировку.

Нужно было и легкий флирт поддерживать, и на большие письма отвечать Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

МАССОВЫЕ РАССЫЛКИ И РОМАНТИЧНЫЕ ПИСЬМА

- Как только началась стажировка, ко мне приставили ментора-менеджера и предложили выбрать график. Условие было одно, работать нужно по восемь часов. Днем или ночью - выбор оставался за мной.

От своего же наставника Алексея я услышала, что работа после заката более прибыльная, потому что, когда у нас ночь, в Америке полный световой день, а значит общение будет более активным, ну и выручка, соответственно, тоже. Выбор был очевиден.

Вечером 5 июля я приступила к своей стажировке. Первые 10 дней отправляла на проверку пачки точно таких же сообщений-«заманушек», как и в тестовом задании, но появлялись и новые квесты. Например, создание больших писем. Если мужчине понравилось мое письмо, он пишет ответное, и вот за него-то и должны капать деньги. Мда, не так я себе представляла работу переводчика.

Иногда было жаль хороших людей, которые не понимали, что это все обман Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КАК ПИСЬМА ОТ ИМЕНИ КРАСОТОК ПИШУТ МУЖЧИНЫ

- Наконец-то я прошла стажировку. Меня и остальных новичков добавили в рабочий чат. Там ментор распределил каждому напарника. Я тогда подумала, а зачем он мне? Сама справлюсь! Но все на деле выходило не так просто. Схема у таких амурных контор следующая.

Реальные девушки приходят в брачное агентство «Магдалена» и оставляют там портфолио. А мы, якобы переводчики, нужны для того, чтобы от имени дам договариваться с мужчинами о встрече. Вроде бы ничего такого, даже людям помогаю, подумала тогда. Но все оказалось не так просто. На самом деле девушкам за эти анкеты просто капал процент. Они только предоставляли фотографии и какие-то минимальные данные, всю остальную легенду придумывали им мы.

Когда фотографии были получены агентство регистрировало аккаунты «девушек» на разных сайтах знакомств. Чтобы не пропустить хорошенькую добычу, сотрудники должны быть онлайн 24/7. Именно поэтому так необходим напарник. Моего звали Колясик. Да, да. Мужчины тоже пишут мужчинам. Считается, что вожак вожака видит издалека. Мол, парни переводчики достигают лучших результатов, потому что знают, что говорить. Но сейчас не об этом.

На двоих нам с Колей по началу дали четыре аккаунта девушек. Днем по восемь часов дежурил он, ночью - я. Тут главное правило, чтобы ответы одной и той же девушки всегда совпадали. Поэтому мы с напарником всегда сообщали друг другу: что произошло за время дежурства.

Иностранцы готовы платить деньги даже за виртуальный букет цветово Фото: Валентин ДРУЖИНИН

ЛЮБОВНАЯ ВАЛЮТА И СТАТУС VIP

- Мужчины не догадываются, что переписываются с сотрудниками агентств. Ведь нюансы аккаунта прорабатываются детально, но лично мне кажется, что все это больше походило на объявление о продаже породистого щенка: возраст, сфера деятельности, цвет глаз и волос, рост, телосложение, семейное положение, наличие детей и вредные привычки. Все эти данные, а также фотографии и видео мне присылали заранее.

Когда мужчина заходит на сайт, первое, что он видит, это всплывающие иконки с фотографиями разных дам. Такая, испорченная версия бала дебютанток 19 века. Как я и говорила, под фотографией девушки на таких сайтах есть фраза «заманушка». Допустим, моя Евангелина привлекала внимание пожилого рыцаря, и он решил кликнуть на чат, чтобы ответить.

Но не тут-то было. За это придется заплатить сначала долларом, а потом мифическим тугриком.

Обычная переписка в чате – один тугрик в минуту. Аудиосообщение – шесть тугриков. Большое письмо – десять. План подписка на месяц и статус VIP – 150 тугриков.

Эту любовную валюту можно приобрести за вполне реальные американские доллары. За 300 можно купить 1500 тугриков. За 800 зеленых – 2000 тугриков. За выгодную месячную подписку и дополнительные 150 тугриков придется выложить 20 долларов. Получается мужчина либо сразу берет фиксированное количество таких монет и тратит когда душе угодно. Либо покупает пакет «все включено», но на месяц. Когда срок подходит, он больше не может видеть скрытые фотографии и писать в чате.

В отличие от романов в жизни, иностранцы не могли проверить, кто с ними беседует - реальная девушка или переводчик Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАК ВЫГЛЯДИТ ДЕНЕЖНЫЙ ПИРОГ

В целом любая девушка может самостоятельно сделать анкету на сайте знакомств и вести переписки. Тугрики будут приходить ей на электронный счет, а затем есть возможность вывести их на карту. Но при самостоятельной регистрации на таких сайтах у дам требуют верификацию по фотографии паспорта.

Что касается агентств, то тут денежный пирог делится между сотрудниками. Часть даме на фотографии, часть «переводчику» и часть куратору этого бала любви. Нам о таком, конечно, не говорят, но мне кажется, подобные сайты знакомств подписывают какие-то договоры с брачным агентством.

Ведь задача «переводчика», то есть девушки с картинки, как можно дольше задержать мужчину в платной переписке или аудиозвонке (когда дежурил мой напарник и нужно было поговорить с виртуальным женихом, он всегда подключал меня, - прим. автр.). Чем больше трафика нагоняет такая «лошадка», тем больше заработает сайт.

А ТЫ МЕНЯ ЛЮБИШЬ НА ДУХИ D&G ИЛИ НА ПЛЮШЕВОГО МИШКУ?

Одними сообщениями, долго сыт не будешь, поэтому, амурные специалисты пошли дальше. Любой «порядочный» джентльмен, хоть раз в год дарит своей даме розочку в целлофане. А чем онлайн пассия хуже? Она же тоже хочет какой никакой стикер или видеоурок йоги за 15 тугриков. Для таких дел здесь есть, так называемся, сувенирная лавка.

Букет онлайн цветов для дамы сердца можно приобрести как за 24, так и за 585 тугриков. Также в меню есть коробки со сладостями, духи и подарочные карты в магазин за 40 тугриков.

Вместо свиданий под луной - тексты, а по самому дорогому тарифу - созвоны с девушками, вернее, с переводчиками

Периодически всех сотрудников агентства обучают тому, как вести себя, чтобы дарили подарки. Ведь если мы «переводчики» ведем активную беседу, взамен может прийти такой вот пиксельный презент. По факту это просто картинка с определенным ценником, который потом выводится в реальные деньги. Эти деньги копятся на счету анкеты, а потом распределяются по старой схеме. Такими сюрпризами, по мнению начальства, мужчина как бы показывает девушке свое расположение. Ведь просто так в чате номер карты скидывать нельзя, могут забанить. Вот и получается бизнес на любви.

ЗВОНОК С ПЕРЕВОДЧИКОМ

Помимо обычного сообщения, у моего брачного агентства было специальное предложение: созвон с девушкой + услуги переводчика. Такой вариант коммуникации всегда стоил в два раза дороже.

Как это происходит: девушка поддерживает с иностранцем беседу на русском, а переводчик - на английском помогает им понять друг друга. Никакой камеры, только звук. Как правило, в качестве переводчиков берут работников с хорошим знанием языка. Об этой схеме нам тоже рассказал ментор, но участвовать в таком цирке я отказалась, ссылаясь на страх. На самом деле, к тому моменту, я уже стала задумываться, что попала в ловушку, из которой нужно срочно делать ноги.

НЕУЖЕЛИ ОН НЕ ДОГАДЫВАЕТСЯ, ЧТО ЭТО ОБМАН?

- В какой-то момент ты начинаешь задумываться о совести, потому что многие мужчины действительно пытаются найти на таких сайтах жену. Был у анкеты Изабеллы преданный фанат, Квентин - лет 70. У него двое старших сыновей, один из которых возраста моего отца (50 лет). Переписку с ним я не забуду никогда.

Это была одна из десятка похожих друг на друга смен. Фрики, малолетки, извращенцы - полный онлайн набор. Я привычно смотрела сериал и параллельно отвечала мужчинам, в их числе был и Квентин. Он искренни верил, что его слушают, ценят и понимают, поэтому без прикрас рассказывал о своей жизни. Я задавала ему рядовые вопросы про погоду, природу и настроение. В тот день мужчине было очень грустно. Прислала ответное сообщение, спросив, что случилось, рассчитывая на то, что сейчас будет странный флирт и фразочки: «Мне грустно, потому что я без тебя».

А в реальности он ответил, что в эту секунду смотрит последнюю фотографию, которую сделал за несколько дней до смерти матери. Ком подскочил к горлу, стало не по себе. Через минуту Квентин отправил ту самую фотографию. Она врезалась память и живет там по сей день. Стало так больно, ведь в такие моменты, ты осознаешь, что обманываешь хорошего человека. Рассказать ему честно не можешь, а в голове лишь фраза: «Неужели он не догадывается, что это обман?»

Для меня история с Квентином стала последней каплей. Получив свою зарплату, я ушла и не жалею. Но на мое место обязательно придет кто-то другой, ведь это вечный круговорот брачного обмана. На общих тренингах менторы окутывали каждого новенького одеялом из лести. Говорили, что мы классные и перспективные ребята, и по их примеру обязательно научимся зарабатывать миллионы на глупых иностранцах. Что же, они-то, наверное, и зарабатывают.

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