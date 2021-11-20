Отношения на расстоянии - самообман или способ поддерживать любовь? Непридуманные истории из жизни ростовчан

Такие яркие редкие встречи сменяются долгими неделями вдали друг от друга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что же такое счастье? И как его заполучить? Наверное, чтобы быть счастливым, надо найти своего человека. Но все ищут по-разному. Как карта ляжет. У кого-то получается, у других не выходит, хоть и всю осознанную жизнь пытаются.

От чего это зависит? Случай, химия или дело в алгоритме поиска? Универсального ответа нет, а жаль. Некоторые так усердно ищут, что даже отношения на расстоянии не кажутся чем-то подозрительным. Вместо утренней улыбки – смайлик в чате, цветы из рук курьера, а к ним - недоверие, ревность и часовые созвоны.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» пообщалась с ростовчанами, которые решили сохранить любовь на расстоянии, несмотря ни на что.

БЫЛО ПО-РАЗНОМУ

- Наша история с Димой началась практически пять лет назад. Познакомились банально, на дне рождения у общего друга, - рассказывает 20-летняя Виктория. - На тот момент мы еще жили в Ростове. Через полгода после начала конфетно-букетного я переехала в Москву по учебе, а он остался в родном городе. Встречались в таком формате еще три с половиной года. И скажу честно, было по-разному. Но, на мой взгляд, дело не в расстоянии, а в различии характеров и мировоззрения. По сути, тысячи километров между нами разве что только усугубляли какие-то противоречия. Ну, например, та же ревность. В классической патриархальной культуре — это естественное чувство, а на мой взгляд, скорее, какой-то пережиток и признак абсолютного недоверия к партнеру.

Наш корабль не выдержал штормов как раз из-за недопонимания, а вот сам формат любви на расстоянии, мне кажется, очень даже удачной идей. Ведь для кого-то отношения это повод проводить вместе все свободное время, готовить ужины после работы, а по выходным ездить за покупками в гипермаркет. А для меня же самым приоритетным всегда был сам факт общения.

Для устоявшихся пар разлука - это серьезная проверка чувств Фото: Никита ОВЧИННИКОВ

КАК РАЗБИТЬСЯ ЛЮБОВНОЙ ЛОДКЕ О БЫТ, КОТОРОГО НЕТ?

- Долгие телефонные разговоры, диалоги на какие-то интересные темы и, в конце концов, радость долгожданной встречи. Искренняя, настоящая, даже спустя три долгих года. Нет бытовухи, которая могла бы что-то «сожрать». Ведь как разбиться любовной лодке о быт, когда нет того самого быта?

А еще большое преимущество в том, что есть много свободного времени для активной жизни: хобби, друзья, даже путешествия, в которые я частенько отправлялась без Димы. И было классно, ровно, как и с ним. Мне нравилось то, что можно проводить время вместе, но при этом быть самостоятельной единицей. Всегда думала: ну вот, если расстанемся, жизнь точно не развалится по частям, как зачастую это бывает. В принципе, так и произошло.

Спустя четыре года лодка любви треснула. И с одной стороны, я переживала расставание, но с другой - нельзя сказать, что мой lifestyle как-то кардинально изменился. Все осталось на своих местах: учеба, хобби, друзья и путешествия.

«ВСТРЕТИЛА МОРЯКА И ВЛЮБИЛАСЬ»

- Знакомство с Владом было самым приятным и неожиданным подарком на майские праздники, - делится 20-летняя Ангелина. - Специально пригласила сестру из деревни на несколько дней к нам в город, вместе же - веселее. Составила ей целую культурную программу. Тут тебе и променад по парку с поп-корном, аттракционы, и обед по купону в местной забегаловке. Счастье для бедного студента! Но нет! Ей все было мало - теперь кинотеатр 9D подавай!

Собрав по карманам последние деньги, я решила раскошелиться. Русская душа кричала: «Гулять, так гулять». Сейчас уже не жалею о финансовых потерях, ведь я познакомилась с Владом. В то время он как раз подрабатывал в том самом кинотеатре администратором.

Сначала глупо друг другу улыбались, а потом Владик набрался смелости и попросил номер. Если честно, это были самые стремительные отношения в моей жизни. Как если бы вместо медленного автобуса до дома вас довез новенький спорткар. Встречи, прогулки, поцелуи под луной, и прочая романтика первого месяца. Не успела оглянуться, как он уже знаком с родителями. Казалось, такими темпами и до загса добежим, но нет. Владик - студент мореходки, а это значит, что поезд стабильности ушел с его перрона еще на первом курсе.

Роман с моряком - это полгода в ожиданиях и звонки и СМС-ки раз в неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ВДРУГ ОН НАЙДЕТ СЕБЕ ДАМУ В ПОРТУ?

- Через два месяца он сообщил, что должен уплыть на практику. Ну ладно, месяц-другой, не страшно ведь. Но, как оказалось, круиз продлится полгода. Первым делом схватилась за голову: что же будет с нашим стремительным романом?! А вдруг любовь закончится? А вдруг в каком-нибудь порту найдет себе даму? Этим мысли просто не давали покоя, но вида я не подавала. Стойко проводила в дальний путь и запустила обратный отсчет. Секунды превращались в минуты, минуты - в часы, и так прошло уже почти четыре месяца.

За это время я поняла, что первая и самая главная трудность – отсутствие связи. На корабле Влада с сетью была прямо беда, общались настолько редко, что доверие друг к другу постепенно стало подрываться. Пару сообщений и неделя молчания, - такой вот режим. Мы даже установили друг другу программы по отслеживанию геометки. Теперь, чтобы не происходило, я могу видеть, где находится корабль. Это немного успокаивало. А еще за время командировки судно Влада пару раз останавливалось в порту Азова, и я, наконец, смогла его увидеть. Реальный плюс в таких отношениях только то, что ты можешь проверить и себя, и партнера. Ведь расстояние либо укрепляет отношения, либо разрушает их навсегда.

«ЧЕМ МЕНЬШЕ ЖЕНЩИНУ МЫ ЛЮБИМ...»

- Начиналось все красиво, - улыбается 30-летня Марина. - Впервые я увидела Гришу на сайте знакомств. Как оказалось, он приехал из Питера в командировку. Специально поставил в профиле геометку «Ростов», ну а дальше алгоритмы сайта сделали свою работу. Свайпнула его профиль. Стали переписываться, а через какое-то время Гриша позвал прогуляться, но любви с первого взгляда не произошло.

Поначалу мне вообще казалось, что общение со мной его не очень-то и интересуют, но как выяснилось позже, это была такая тактика завоевания. Мол, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Гриша медленно, но верно действовал по плану, однако холодное питерское сердечко все же растаяло под влиянием моей южной натуры.

Но времени на романтику оставалось мало, ведь до отъезда благоверного на малую родину оставались считанные дни. Хоть за пылкий июль мы и привязались друг к другу, но вариантов не было. Спустя три дня я уже махала ручкой у перрона: «Адлер – Санкт-Петербург».

Порой найти своего человека получается далеко от дома, и тогда каждое свидание - большое событие Фото: Иван МАКЕЕВ

ИЗ ПЫЛКОГО РОМАНТИКА В ДУШНОГО ДИКТАТОРА

- Теперь в эфире программа на репите «Драмы, интриги, расследования и прочие радости отношений на расстоянии». Мой Гришенька из пылкого романтика превратился в душного диктатора, которому, казалось, нужно было контролировать абсолютно все. Где ты? С кем ты? В чем ты? Эти и другие вопросы все чаще стали прилетать вместо приятных смс: «Доброе утро, любимая».

Примеров счастливых отношений на расстоянии у милого не было. Он все чаще и внимательней стал прислушиваться к страшилкам знакомых: «А вот моя-то так и не дождалась...». Постепенно тирания на пару с маразмом изрядно крепчали. Порой среди ночи Гриша мог позвонить в дребезги пьяный с криками: «Признайся, ты мне изменяешь! Ну скажи, только честно». Раз за разом я пыталась объяснить, что поводов для ревности нет, но разве докажешь что-то человеку, который готов развернуть драму похлеще Санта Барбары?

Моменты спокойствия и счастья наступали только при личных встречах. Тогда его гнев сменялся на милость, и, казалось, что нет ничего лучше. Но как только близился момент расставания, программа истерик снова входила в эфир. Так продолжался год. Целых 12 месяцев необоснованных упреков, скандалов и расследований. В какой-то момент мне надоело терпеть такое отношение, и пришлось сообщить Грише, что мы расстаемся. В тот момент в его голове происходили самые настоящие торги с совестью. От резких фраз в стиле «Так и знал, что ты кого-то нашла», до «Любимая, прости, я все понял, больше не буду». Но нет, назад пути не было.

Мне кажется, некоторые люди так сильно одержимы всевозможными маниями, что совсем не хотят принимать тот факт, что отношения на расстоянии – это такая же работа, причем прежде всего над самим собой.

ТЯГОТЫ АМУРНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ

- Эта история произошла, когда мне было 19 лет, - рассказывает Ольга. - В тот момент я активно занималась поступлением в университет и параллельно переживала драму с разрывом первых серьезных отношений. Одним словом, период непростой. Несмотря на тяготы амурного разочарования, я собрала себя в руки, ведь понимала, что вопрос об образовании в долгий ящик откладывать нельзя.

Еще за полгода выбрала список вузов, куда собираюсь подавать заявления, три из них были в Москве, а один - в Ростове. Сначала отстрелялась с донским универом, а дальше предстоял квест по заведениям белокаменной. Не успела приехать на главную площадь Киевского, как нужно было срочно мчать в приемную комиссию. Если честно, единственная мысль в голове была: «Хоть бы поступить!» Так в один из дней моего квеста пришла подавать документы в московский политехнический. В очереди у кабинета стояли такие же наивные счастливчики с зелеными папками сплошь напичканными грамотами за отличное поведение и красным знаком школьного превосходства.

При интернет-романе без встреч мы влюбляемся в образ в своей голове, а не в реального человека Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

НУ ЧТО ЗА ШУТ?

- Одним из таких абитуриентов был Паша, по общепринятым меркам и впрямь хорошенький. Белокурые вьющиеся волосы, которые он поминутно зачесывал руками, глаза цвета спелого крыжовника, по-рокерски помятая рубашка в клетку, и килограмм самоуверенности в придачу. Меня Паша совсем не зацепил, уж больно сладкий. Но брюнетка Наталия из Домодедово, Светка из Перми и Катя из Воронежа так не считали. Они облепили его со всех сторон, и томно вздыхали от каждой Пашкиной шутки.

Но его такое внимание со стороны дам явно напрягало. Он упорно пытался флиртовать именно со мной. Тогда подумала: ну что за шут, поскорее бы отвязался. Но нет! Павел Павлович - не из робкого десятка. Всеми возможными способами он пытался сделать так, чтобы на него обратили внимание. Приглашал меня в кино, кафе, попросил номер и усердно названивал в течение дня. Ну ладно, схожу с ним на свидание, только бы отлип. Тогда я даже не понимала, чем это обернется.

В Москве у меня оставались считанные дни, и все их провела в компании Паши. Его рубашка уже не казалась такой нарочито помятой, манерность перестала бесить, а зеленые глаза и вовсе стали родными. Одним словом, процесс пошел. Но не все коту сметанка: амурный период пришлось прервать. Нужно было срочно ехать обратно в Ростов. Мы с Пашей мечтали, что поступим в один вуз, поэтому расставались, казалось, совсем ненадолго. Уже приехав домой, я поняла, что по семейным обстоятельствам остаюсь в родном городе, и сказала об этом Паше. Но его такой расклад не испугал. Он настойчиво звал меня в Москву на несколько дней, рассчитывая, что я обязательно передумаю, ведь в в столичный политех по баллам тоже прошла.

ПУБЕРТАТНОМУ СЕРДЕЧКУ БЫЛО БОЛЬНО

- Решила все же навестить благоверного, но просить на поездку у мамы совсем не хотелось, поэтому устроилась промоутером, чтобы заработать самостоятельно. Стыдливо прятала лицо за кепкой и очками, только бы знакомые не увидели, ведь в школе всегда была крутой девчонкой, а тут - раздаю листовки с рекламой местного ломбарда прямо в центре города.

Но ничего, зато сама за неделю собрала нужные семь тысяч рублей и скорее побежала собирать чемодан. Чтобы сэкономить на хостеле, решила остановиться у родственников. Но все эти страдания по жаре в плюс 40 градусов в позорной кепке стоили того. Я, наконец, увидела Пашу. Целый месяц переписок до самого утра, звонков, и грустных смайликов наконец-то закончился.

Гуляли, обнимались, общались, все было так хорошо, ровно до момента, пока я не рассказала, что в Москве точно не останусь. Предложила встречаться на расстоянии - у знакомых же получается, чем мы хуже? Но в этот момент Паша заявил: мол, знаешь дорогая, такая вот разъездная история не про меня. Хочу видеть живую улыбку, обнимать, целовать, а не пялиться в пиксельный экран. Моему пубертатному сердечку было больно, но уже сейчас понимаю, что лучше такая правда, чем попытки строить что-то максимально странное.

При отношениях на расстоянии быт не приедается, а вот разлука - еще как Фото: Иван МАКЕЕВ

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

«Образ с экрана, приправленный собственными ожиданиями»

- Любовь на расстоянии – это особенный вид взаимоотношений между партнерами. Пылкие редкие встречи с экзальтированными эмоциями, которые мешают реально воспринимать человека со всеми его плюсами и минусами, - считает ростовский психолог Полина Шаповалова. - Бесконечные переписки и звонки, как суррогат реальных отношений, едва ли может утолить потребность в истинной близости. Это все равно, что, если человеку, истерзанному жаждой, вместо воды давать туман. Если рассматривать вариант, когда между партнерами есть чувства, то естественно, им потребуется воплощение, а не постоянные сообщения или звонки, пусть даже и полные любовных признаний.

По мнению специалиста, необходимо различать отношения на расстоянии между супругами или в сформировавшейся паре и отношения без реальной встречи на расстоянии, то есть, когда общение началось и продолжается только посредством интернет и телефонной связи.

- В первом случае партнерам необходимо терпение, выдержка, умение хранить верность и вся житейская мудрость, чтобы сохранить отношения, - рассказала эксперт. - Опасность же во втором случае заключается в том, что чем больше люди общаются виртуально, тем больше влюбляются. Но в кого? В реального человека или в тот образ, который транслируется с экрана, приправленный собственными фантазиями и ожиданиями. За этим может последовать весьма болезненное разочарование, разрыв и сожаление о зря потраченном времени.

Отношения – это всегда выбор, и неважно, строятся ли эти отношения на расстоянии или в реальности. Поэтому необходимо задавать себе вопросы: «Почему я делаю выбор в пользу этих отношений» и «Делает ли этот выбор меня счастливее?»

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