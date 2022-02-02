"Такую дату точно не забудешь!": Показываем ажиотаж в ростовских загсах 02.02.2022

Сотрудникам ЗАГСа сегодня некогда было даже перевести дух Фото: Артур СЕЛИМОВ

Несмотря на будний день, городские загсы сегодня ломились от гостей. Молодые пары одна за другой приходили во Дворец бракосочетания, чтобы скрепить свой союз и обменяться кольцами 02.02.22.

Некоторые молодожены специально ждали и планировали этот день за несколько месяцев вперед. Журналист "КП - Ростов- на-Дону" отправился в ростовский городской ЗАГС, чтобы выяснить, что для молодоженов означает это уникальная дата.

ЧАСАМИ СТОРОЖИЛИ ВРЕМЯ НА "ГОСУСЛУГАХ"

Заходишь в просторное фойе ЗАГСа, и почему-то опять испытываешь приятное волнение как жених в свадебных "доспехах", которому с минуты на минуту ставить подпись, хотя сам давно женат. Вот и будущие пары - влюбленные, счастливые, полные надежд, и для них пока этот день самый-самый в жизни.

Все по разному относятся к этому дню: кто-то просто подгадывает свадьбу под отпуск родни, а некоторые подбирают день рождения новой семьи по звездам, репетируют поздравления и планируют свадебную программу в точности до мелочей.

Кто-то подгадывал себе особенную дату свадьбы, а кто-то просто занял ближайшую Фото: Артур СЕЛИМОВ

Однако, пока одни молодожены тщательно рассчитывали, выжидали момент, часами караулили на госуслугах возможность подать заявление, другие абсолютно случайно попали на регистрацию в этот день.

- Мы не планировали особо день, когда будем расписываться, - рассказывает невеста Светлана, поправляя праздничный букет. - На такой день записались абсолютно случайно, просто выбрали ближайшую дату и все. Думаю, неважно в какой день играть свадьбу, главное - как дальнейшая совместная жизнь сложится. Гармоничной должна быть семейная жизнь, а не цифры в документах.

Тем не менее молодоженов в этот день хоть отбавляй. Каждый час приезжают новые пары и заключают брачный союз.

- Все: мы закрываемся на перерыв, дорогие гости, - объявляет сотрудник ЗАГСА. - В час дня у нас будут новые молодожены, поэтому просьба - не задерживаться в залах.

Фотографы суетятся, чтобы поскорее сделать снимки всех родственников с молодоженами. Им еще снимать торжественный выход из ЗАГСа, поэтому все работают в темпе. В какой-то момент в зале можно было заменить сразу несколько невест - такой плотный график сегодня во дворце бракосочетания.

2 февраля 2022 года в ЗАГСах Ростова зарегистрировали появление 79 новых семей Фото: Артур СЕЛИМОВ

ЖДАЛИ КРАСИВОЕ ЧИСЛО ДОЛГО

Молодая семья Белоусовых тщательно планировала день бракосочетания, и дату будущие супруги выбирали особо тщательно. - Этот день выбрали из-за цифры - 2, - рассказывают молодожены. - А еще потому что числа красивые и гармоничные. Они как раз ассоциируется с парой и новой семьей. На вопрос о том, как им удалось занять такой интересный день, глава семейства Сергей отвечает, что он просто заранее зарегистрировался на госуслугах и все. Периодически заходил на сайт и смотрел свободные дни. А вот и первая награда для новоиспеченной семьи - молодоженам помимо свидетельства о браке вручили Благодарственное письмо с подписью губернатора Василия Голубева.

"ТАКОЙ ДЕНЬ ТОЧНО НЕ ЗАБУДЕШЬ!"

- Дата действительно незабываемая, жених теперь точно не забудет и всегда будет помнить, когда дарить жене подарки на годовщину, - смеется один из гостей Иван. - Я сам женился в восьмидесятые, так нас встречала "хмурая тетка": она сухо протянула потрепанный журнал, мы там расписались, и все! Не удивительно, что я каждый год забываю день свадьбы, а сейчас все так красиво, торжественно, еще и дата подходящая.

Сотрудники ЗАГСа проводили очередную новую семью. Но расслабляться рано: на очереди еще с десяток пар. Казалось бы нескончаемый поток свадебных церемоний закончился уже под вечер. Сотрудники могут вздохнуть с облегчением: сегодня в Ростове-на-Дону появилось 79 новых семей. Впереди снова ударные выходные, а 22 февраля перед загсами области стоит задача поженить 380 пар!

Счастливой жизни вам, молодые!

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