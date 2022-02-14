Любовь - от 7 рублей: Нашли бюджетные подарки на 14 февраля

Подарок не обязательно должен быть дорогим, главное - от сердца Фото: Иван МАКЕЕВ

На календаре - 14 февраля, а вы еще не купили подарок? Вы точно не одиноки: сегодня ростовчане, которые хотят порадовать вторую половинку, атакуют обычные и интернет-магазины в поисках... А вот в поисках чего? Пресловутых букетов, носков и алкоголя? Как говорится, нет денег — нет идей. В «КП - Ростов-на-Дону» прошлись по магазинам и присмотрели кучу некусачих для кошелька вариантов подарков.

ФОТОССЕСИЯ, ЛАЙКИ И СЛАДКИЕ БУКЕТЫ

Первая идея подарка возникла прямо на улице. В одном из городских парков молодая ростовская пара устроила фотосессию на фоне шаров в виде сердечек. И чем вам не идея. Небанальный сюрприз, а в памяти останется надолго в виде фотокарточек. Так еще и фото можно выставить в соцсети и набрать сотни лайков.

Микровалентинки еще живы! Фото: ПОПОВА Екатерина

Да и по цене сюрприз не кусается. Для фотосессии сойдет и десяток шаров: так называемые «фонтаны» из шаров можно купить и за 200 рублей. Что касается фотографа, можно попросить знакомых запечатлеть ваше счастье. Ну или самим взять штатив и наделать кучу забавных снимков. Зато какие эмоции останутся!

Если хочется чего-то более вещественного, но все же с налетом романтики, можно подарить даме сердца необычный букет - из конфет. Сладкоежки точно оценят. Либо собрать подарочный бокс из оригинальных кондитерских изделий. А для девушек, берегущих сантиметры на талии, можно собрать такой же бокс, но из фруктов и полезной всячины. Любая дама точно будет рада такой заботе о ее фигуре. А стоит сладкий подарок в пределах 2 000 рублей. Можно найти варианты и скромнее - за 500 и 350 рублей.

А чем запивать тортик - решайте сами. Фото: ПОПОВА Екатерина

ЧТО ПО КАНЦЕЛЯРИИ

Подростки могут порадовать друг друга канцтоварами. На подарок сойдут наклейки в форме сердечек для нее, с джедаями — для него. А стоит это баловство всего 55 рублей. Сойдет и плюшевый брелок в форме сердечка, ну или в виде медвежонка - никто точно не откажется от милой безделушки. И все это по вполне бюджетным ценам - 59 рублей.

Еще вариант - небольшая керамическая фоторамка в форме сердца за 200 рублей. Рамка чуть больше обойдется на 50 рублей дороже. Есть и более инстаграмный вариант - сетка для фото. Ее можно повесить на стену, и на прищепках разместить кучу фотокарточек. И в любой интерьер впишется, и стильно смотрится, и не разобьется, если кот захочет «нечаянно» сбросить с комода. А можно подарить стильную деревянную надпись «Love».

Вариант для стройняшек-фитоняшек. Фото: ПОПОВА Екатерина

«ТЫ В МОЕМ СЕРДЦЕ» ЗА 7 РУБЛЕЙ

Если с девчачьими подарками разобрались, то что дарить парням? Здесь, конечно, без иронии не обойтись. Ребята, включаем чувство юмора и терпение ко всей этой милоте!

Как вариант - плюшевая подушка в виде сердца всего за 200 рублей: пусть сладко спится на ней, а друзья, которые в гости придут и увидят, позабавятся. Беспроигрышный вариант — позаботиться о желудке сильной половине. Сладкие подарки любят и мальчики: даже композиции из конфет, шоколадок, газировки, которые оформлены чуть посуровее, чем девчачьи — с сердечками.

Если несколько лет назад все было розово-зефирное, то сейчас есть подарки с приколами. Например, шоколадка «ИЗВИНИсь» - за 250 рублей, сладкие драже «Антитупин», «Антибубнин» и «Антиистерин» и даже супер-чай «Пендалин» в качестве мотивации. Есть, например, классные носки: «Ой, да кто сейчас не жирный?!»

Даже в такой романтичный праздник юмор не отменяется Фото: Кристина Круговых

Либо можно покормить вторую половинку. Заодно проявите свою заботу и внимательность. Так под заказ можно приобрести сладкий подарок из конфет, шоколадок и газировки, оформленный в мальчуковом стиле. А можно купить торт в форме бутылки коньяка или мартини и съесть его вместе с чаем или чем покрепче.

Незабываем и про любимых подруг. Им можно подарить валентинки с самыми необычными поздравлениями. В одном из ростовских магазинов канцтоваров забавные валентинки продают всего по семь рублей за штуку, есть варианты и за 35 рублей. Зато какие в открытке спрятаны надписи. Любителям всего плюшевого понравится надпись: «Я обожаю тебя обнимательно. И обнимаю тебя обожательно!», а если вы с подругами любите посмеяться, то можно взять и такую открытку: «Твои калории сгорают только от стыда» или «Твоей красотой мир не спасти».

Когда вроде и с праздником поздравил, и подшутил хорошенько Фото: Кристина Круговых

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