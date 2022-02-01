Подарки на 14 февраля в Ростове: подборка лучших для девушки и парня

Многие уже начали готовить сюрприз для второй половинки. Фото: Мария ЛЕНЦ

День святого Валентина всегда вызывает у ростовчан разные чувства. Некоторые игнорируют праздник, другие считают хорошим поводом уделить внимание близким.

Многие влюбленные относятся к первой категории и уже начали готовить сюрпризы для вторых половинок. Рассказываем, как выбрать подарки на 14 февраля в Ростове-на-Дону.

ЧТО ПОДАРИТЬ НА 14 ФЕВРАЛЯ ПАРНЮ

Пожалуй, главное правило - отказаться от банальных вариантов вроде гелей для душа, пены для бритья и, конечно, носков. Подарок лучше выбрать, учитывая хобби избранника.

Например, геймеру можно подарить дополнительные устройства для компьютера, смартфона или приставки. Цены на такие товары различаются, можно приобрести бюджетный вариант: геймпад - от 400 рублей, игровую клавиатуру - от 800, очки виртуальной реальности - от 700 рублей и многое другое. Автолюбителям понравятся простые, но полезные мелочи для машины, например, держатель для телефона, автовизитница для временной парковки, багажные карманы или сундуки (от 200 рублей).

Можно выбрать и более нейтральный подарок. Беспроигрышные варианты: портмоне (от 1000), смарт-часы или фитнес-трекеры (от 1500 - 2000), кожаный ремень (от 1000 - 2000). Некоторые подарки стоит выбирать очень осторожно. Парфюм, галстуки, свитшоты и другая одежда могут быть дорогими и качественными, но не прийтись по вкусу своему обладателю.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕВУШЕК

В отличие от парней многие девушки любят получать в подарок уходовые средства. Магазины предлагают подарочные наборы, включающие бомбочки, пену и шиммер для ванны, их стоимость начинается от 400 рублей.

Многие дамы будут рады декоративной косметике. В этом случае поиск можно упростить и приобрести подарочный сертификат на определенную сумму.

Можно остановить свой выбор на технике для волос: стайлерах, выпрямителях, фенах и других приспособлениях. Такой подарок хорош сам по себе, но при желании к нему можно добавить и уходовые средства.

Еще один вариант - красивые и модные аксессуары: кошельки, шарфики, ремни и другие. Девушка будет рада и более серьезному подарку, например, украшению, сумке, часам - стоимость в этом случае зависит от качества и марки.

ДЛЯ ДВОИХ

Лучшие подарки - те, которые приносят в жизнь новые впечатления. Туристические компании предлагают туры выходного дня в горы. Цены на такие поездки начинаются от 6 000 рублей.

Кроме созерцания природы и катания на лыжах и санках туристам предлагают экстремальные развлечения, например, полет на параплане или джиппинг.

Еще один способ отпраздновать 14 февраля и активно провести время - сходить вместе на мастер-класс по рисованию, лепке и даже изготовлению свечей. В Ростове есть предложения в том числе парных мастер-классов, когда на занятии могут присутствовать только вы и ваш возлюбленный. Стоимость таких мастер-классов начинается от 1 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Имя на льду, девушка на охоте и извинения под окнами: самые необычные поздравления ростовчан в День всех влюбленных

Кто-то рисовал имя второй половинки на замершей реке, другие лепили романтичные фигуры из снега (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Почему ростовские молодожены не будут играть свадьбы 14 февраля

Эксперты рассказали, как ростовчане относятся к Дня святого Валентина и назвали самые популярные даты для заключения браков (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Неприлично много»: Сотни алых роз получила «Мисс Россия» от поклонников

Девушку буквально завалили цветами (подробнее)