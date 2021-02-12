Вскоре влюбленные пары будут обмениваться валентинками. Девушки и женщины получат от кавалеров пышные букеты и плюшевые игрушки. Возможно, кому-то из дам повезет с подарком чуть больше. О том, как молодожены относятся ко Дню всех влюбленных, рассказали в Управлении загс Ростовской области.СВАДЕБ - НЕ БУДЕТПо словам эксперта, ростовчане, конечно, обожают устраивать регистрации в, так называемые, красивые даты.- Например, ближайшая из таких - 20.02.21, на этот день подано 221 заявление, - рассказал «Комсомолке» сотрудник областного управления ЗАГС Андрей Шумейко.Но особой популярностью пользуется 8 июля, - Всероссийский день любви, семьи и верности!А вот 14 февраля по количеству брачующихся ничем не отличается от обычных дней, не относящихся к «красивым датам».- Нашим людям ближе все-таки 8 июля, - высказал мнение Андрей Шумейко.Отметим, что в этом году в День святого Валентина свадеб в Ростове и области не будет и вовсе, так как праздник выпал на выходной для загсов день - воскресенье.СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ - БЫТЬНо и накануне, в субботу, 13 февраля, регистрировать брак будут не многие. Например, в Кировском ЗАГСе Ростова подано всего шесть заявлений. И это не связно с пандемией и коронавирусом. Все объясняется намного проще. Влюбленные просто с суеверием относятся к цифре 13, поэтому не рискуют жениться и выходить замуж в этот день.Кстати, ковид, конечно, внес свои коррективы и в работу Дворцов бракосочетания.- Жених и невеста, а также все гости во время церемонии у нас находятся в зале без масок. Дело в том, что помещение в Кировском ЗАГСе большое, поэтому все присутствующие, кроме новобрачных, соблюдают социальную дистанцию, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» в Кировском ЗАГСе.Но при этом на регистрацию разрешено прийти только десяти гостям. Обычно, это родители и другие самые близкие родственники.- Остальные гости ждут жениха и невесту в ресторане, - отметили в Кировском районном загсе.КСТАТИРанее «Комсомольская правда – Ростов» писала о том, во сколько обойдется ростовчанкам привести себя в порядок в салонах красоты перед каким-либо торжеством. Подробности читайте здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Любовь без границ: как обычный юноша стал для девушки в инвалидном кресле лучшим другом и мужемРостовчане Яна и Владимир за пять лет вместе преодолели множество сложностей - в том числе, непонимание родителей (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.