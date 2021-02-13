Приближается один из самых романтичных праздников года - День всех влюбленных. 14 февраля тысячи ростовчан будут поздравлять друга-друга, дарить подарки, подбирать правильные слова, чтобы еще раз сказать о самом главном.Как правило, парочки готовят чисто символические подарки, типа красочных открыток или букетов цветов. Однако некоторые пользуются случаем и совершают необычные поступки. \\"Комсомольская правда\\"- Ростов вспоминает самые яркие.СНЕЖНАЯ СКУЛЬПТУРАТак в 2018 году романтичный ростовчанин, житель Левенцовки, слепил фигуру влюбленной парочки. Снежный монумент появился в одном из двором густонаселенного района, вблизи многоэтажек. Местные предположили, что кто-то создал изваяние за день до праздника под покровом ночи. Его творение стало достоянием общественности и до потепления радовало жителей города.Чуть позже фотографии снежной скульптуры разлетелись по всему Интернету. Люди удивлялись, писали комментарии и только догадывались, кому посвящена работа. Стоит заметить, что влюбленные снеговики, по задумке автора, явно были не из нашего времени. На девушке виднелось пышное платье, а мужчина был облачен в строгий костюм 19-го века.- Спасибо за красоту! Нужно дать ему материалы и возможность делать в городе такие скульптуры из гипса. Талант не должен пропадать, - написал подписчик одного из городских пабликов.\\"ТАНЯ, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ\\"В 2010 году в Ростове произошло, наверное, самое романтичное признание в любви за всю историю нашего города. В преддверии Дня всех влюбленных парень сделал огромную надпись на замершей реке Темерник, что в Ворошиловском районе. На льду появилась фраза, длиной в километр: \\"Таня, я тебя люблю\\". Как позже стало ясно из социальных сетей, которые в то время только набирали популярность, молодой человек посвятил свое творение супруге.Создать такой шедевр парню помогали 15 добровольцев. Они трудились два дня, потратили несколько килограммов красной краски, использовали десятки валиков. Малярные работы начались в 8 утра, а закончились за полночь. Необычное творчество собирало толпы зевак, многие из которых подключались к процессу.\\"ХОЧУ ВЫЙТИ ЗАМУЖ\\"Не отставали и жители соседнего Азова, где одна из горожанок в прошлом году на 14 февраля решила найти себе мужа. Девушка с плакатом в руках встала напротив дворца бракосочетания. Охотница на мужчин появилась на публике ранним утром. Наряд тоже подобрала \\"боевой\\": короткое платье, туфли и роскошная шуба. В руках она держала плакат с надписью: «Хочу выйти замуж в День святого Валентина».В социальных сетях сразу стали комментировать необычное представление. Кто-то предположил, что девушка проспорила, другие просто радовались необычному снимку.- Интересно, невесту кто-нибудь забрал? - остроумно подметил пользователь Интернета. Но его вопрос так и остался без ответа.\\"ЛЮБИМАЯ, ПОДАРИ МНЕ ПОЛЧАСА\\"В 2018 году был богат на романтичные события. В День святого Валентина парень из Ростова решил воспользоваться случаем и сделать сюрприз для своей любимой. С раннего утра мужчина пришел под окна девушки и разложил три картонных плаката с разными надписями.На одной было: \\"Любимая, подари мне полчаса\\", на другой - \\"Настя, я тебя люблю\\", а на третьей - \\"Клянусь, люблю тебя\\". Один из них он держал в руках, остальные оставил рядом прямо на снегу.Пост вызвал бурную реакцию у подписчиков всевозможных пабликов. О романтичной сцене узнали тысячи пользователей Интернета. Как позже выяснилось, необычное представление произошло в Левенцовке.К сожалению, тот, кто наблюдал за происходящем, сообщил в комментариях, что девушка так и не вышла к влюбленному мужчине. Он несколько часов простоял на морозе, а затем ушел в полном отчаянии.АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.