Топ-5 банальных и не очень подарков на 14 февраля

Рассказываем, что подарить своей второй половинке на День Святого Валентина Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

По всему миру приближается праздник 14 февраля. В каждой из стран он имеет разные названия, но в России традиционно называется Днем всех влюбленных или же Днем Святого Валентина. Так повелось, что в этот праздник всех влюбленные парочки делают друг другу подарки. Итак, публикуем ТОП-5 различных презентов, которые можно преподнести своей второй половинке.

1. Сердечки, открытки, цветы и мягкие игрушки.

Эти подарки уже стали традиционными для всех влюбленных. В центре города на каждом углу расставлены палатки, в которых можно подобрать открытку в виде сердечка, именуемую в этот день Валентинкой, на любой вкус, цвет и даже размер. Можно выбрать открытку с теми словами, которые точно опишут ваши чувства друг к другу, а можно взять пустышку и написать пожелания самостоятельно.

В этих же ларьках можно присмотреть мягкие игрушки, в большинстве своем - это мишки и зайчики, также разных цветов и размеров. Хотя порадовать ими можно в основном девушку, которая с трепетом мечтает об огромном плюшевом медведе в своей комнате, с которым она будет неразлучна в минуты грусти и печали, да и просто для красивого фото в Инстаграм.

Также в этот день можно приобрести цветы - лучшими в этот день считаются маленькие букетики из подснежников, но ведь найдутся и любители голландских роз, ромашек, тюльпанов и других. Но стоит отметить, что непосредственно в праздник их цена возрастает до небес, поэтому лучше, если есть возможность, приобрести их заранее - хотя бы за день.

2. Совместная фотография.

В наш век высоких технологий снимок можно напечатать на чем угодно. Можно вложить его в привлекательную фоторамку, распечатать на кружке, подушке, брелке, покрывале и многом другом. Лучше всего напечатать снимок на пазлах, чтобы там было как можно больше деталей, а затем собрать его вместе, склеить и повесить над кроватью. Кроме того, можно и просто заказать общий портрет в любом понравившемся вам стиле и формате (вышивка, стразы, самостоятельная раскраска и т.д.)

3. День романтики или же необычное свидание.

Если ваши отношения уже находятся на этапе совместного проживания, то можно начать этот день с завтрака в постель для своей второй половинки, при этом утруждаться не обязательно, можно зажарить яичницу в форме сердечка или в той же форме сделать бутерброды, а дополнить картину может чашечка ароматного кофе.

Продолжить день можно совместным просмотром романтических фильмов и совершенно неважно, дома вы будете это делать или в кинотеатре. Затем перекусите в каком-нибудь кафе, обменяйтесь символическими подарками.

Закрепить успех можно романтическим ужином дома после прогулки, а можно отправиться на весьма недешевое, конечно, но запоминающиеся свидание на крыше. В Ростове для этого есть специально отведенное место, где заказывают вечер для двоих с фруктами, шампанским, приятными фильмами, музыкой, фотографом и крайне романтической обстановкой.

4. Сладкий подарок

Порадовать свою вторую половинку можно и сладким подарком - коробкой вкуснейших шоколадных конфет. Коробке "Киндер Сюрпризов", наверняка, обрадуются все, даже сидящие на диете. При большом желании можно испечь печенье в виде сердечек или же просто приобрести его в магазине. Лучшим тематическим подарком в этот день будет коробка жевательных резинок "Love IS..." с различными вкладышами, над которыми можно вместе посмеяться или умилиться.

5. И, наконец, если же вам хочется провести этот день вдвоем и с пользой не только моральной, но и вещественной - отправляйтесь на совместную фотосессию. Вас заснимут в самых романтических позах и локациях, а снимки останутся вам на память об этом приятном дне.

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