«Неприлично много»: Сотни алых роз получила «Мисс Россия» от поклонников

Поклонники осыпали Татьяну Котову цветами. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграм"

Обладательница титула «Мисс Россия», певица и модель Татьяна Котова всегда в центре мужского внимания. Хотя сама девушка никогда не афиширует свою личную жизнь, но по ее блогу в «Инстаграм» видно, что поклонники у Татьяны есть, и их немало.

Так, 14 февраля, в День всех влюбленных, Татьяна Котова получила около десяти огромных букетов алых роз. Снимок себя в окружении цветов красотка выложила в «Инстаграм».

Судя по фото, роз – несколько сотен. Поклонники с жаром отреагировали на пост.

- Для цветов и любви повод не нужен. Настоящую любовь дарят безвозмездно и каждый день. Поступками, прикосновениями, теплотой и поддержкой. Но всегда приятно, когда раз в году любовь случается со всеми, - написала модель и певицы в своем микроблоге.

Подписчики с жаром отреагировали на этот пост.

- Неприлично много цветов, - написал один из фолловеров.

- Прекрасные розы для прекрасной Татьяны, - поддержал второй.

- Очаровательна, - не удержался от комплимента третий.

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