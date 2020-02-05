2020-02-05T11:23:29+03:00
Звезды

Знойная «Афродита» Татьяна Котова ответила на откровенные вопросы о мужчинах

Певица объяснила, кому сразу даст от ворот поворот
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Наверняка, многие мужчины мечтали бы отправиться на свидание с Татьяной Котовой. Фото: instagram.com/kottovaНаверняка, многие мужчины мечтали бы отправиться на свидание с Татьяной Котовой. Фото: instagram.com/kottova
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Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова в своем профиле инстаграм ответила на сокровенные вопросы подписчиков. Белокурая прелестница без стеснения написала в сториз о том, что готова пообщаться с фолловерами и рассказать им о своей жизни.

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Татьяна Котова призналась, что без цветов у ее поклонников нет шанса понравиться певице.
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- Что давно хотели знать, но боялись спросить? - прямо спросила у них девушка.

Многих сразу заинтересовало, как складываются отношения у певицы с мужчинами. Татьяну Котову спросили, что самое худшее может быть на романтическом свидании?

На свидание? Только с цветами! Фото: instagram.com/kottova

На свидание? Только с цветами! Фото: instagram.com/kottova

Певица ответила, не задумываясь: ее моментально и бесповоротно разочаровывают в ухажере излишний эгоизм и пренебрежительная невнимательность к своей спутнице.

- Когда мужчина приходит на свидание без цветов и говорит только о себе, - категорично заявила победительница конкурса «Мисс Россия».

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Красота Татьяны Котовой может свести с ума любого мужчину!
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Также ростовчанка ответила интересующимся фолловерам на вопрос, нужно ли добиваться человека, если он уже состоит в стабильных отношениях. Татьяна призвала не зацикливаться на таком воздыхателе и поискать свободных кавалеров.

"Смотрите внимательнее по сторонам", советует Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova

"Смотрите внимательнее по сторонам", советует Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova

- Нужно заниматься только своей жизнью и смотреть по сторонам. Наверняка влюбитесь в более интересного и свободного мужчину, - дала совет артистка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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