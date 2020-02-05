Знойная «Афродита» Татьяна Котова ответила на откровенные вопросы о мужчинах
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова в своем профиле инстаграм ответила на сокровенные вопросы подписчиков. Белокурая прелестница без стеснения написала в сториз о том, что готова пообщаться с фолловерами и рассказать им о своей жизни.
- Что давно хотели знать, но боялись спросить? - прямо спросила у них девушка.
Многих сразу заинтересовало, как складываются отношения у певицы с мужчинами. Татьяну Котову спросили, что самое худшее может быть на романтическом свидании?
На свидание? Только с цветами! Фото: instagram.com/kottova
Певица ответила, не задумываясь: ее моментально и бесповоротно разочаровывают в ухажере излишний эгоизм и пренебрежительная невнимательность к своей спутнице.
- Когда мужчина приходит на свидание без цветов и говорит только о себе, - категорично заявила победительница конкурса «Мисс Россия».
Также ростовчанка ответила интересующимся фолловерам на вопрос, нужно ли добиваться человека, если он уже состоит в стабильных отношениях. Татьяна призвала не зацикливаться на таком воздыхателе и поискать свободных кавалеров.
"Смотрите внимательнее по сторонам", советует Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova
- Нужно заниматься только своей жизнью и смотреть по сторонам. Наверняка влюбитесь в более интересного и свободного мужчину, - дала совет артистка.
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ИСТОЧНИК KP.RU