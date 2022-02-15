«Нас пытаются забыть. Но пока безуспешно»: Как живут ветераны афганской войны в Ростовской области

В память воинов-"афганцев" МИ-8 установлен на постамент в Зернограде. Фото: пресс-служба ЮВО

Глава областной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Руслан Шамсудинов дал большое интервью Радиостанции «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM.

НУЖНО – ЗНАЧИТ НУЖНО

- Руслан Шамсудинович, разные мнения до сих пор о войне в Афганистане. Есть мнение о том, что это тотальная ошибка нашего государства, а кто-то говорит, что эта война была нужна. Вы как думаете?

- Я не философ, может быть, к сожалению, - улыбается собеседник. - Но в то время, когда 18- летнего парня призывают в армию, и есть приказ исполнять свой интернациональный долг, как он должен отреагировать? Как солдат – исполнять приказ. Как человек, он может сомневаться, конечно, просто страх может быть, и это нормально. Но тогда мы все были патриотами. Наши политруки в карантине, когда мы проходили так называемый «курс молодого бойца», объясняли нам ситуацию, которая складывалась в Демократической Республике Афганистан, и мы верили, что нам нужно быть там и выполнить свой долг.

- То есть, все было правильно?

- Наверное, чтобы ответить на этот вопрос одного интервью не хватит. Но, мне кажется, что наш тогдашний патриотический настрой во многом объясним особенностью нашего поколения. Мы родились в конце 50-х - начале 60-х годов. Наши отцы были участниками Великой Отечественной войны. Мой дядя освобождал Ростов-на-Дону. Директор моей школы – капитан, ветеран войны, наш военрук в школе тоже. Они влияли на нас, были нашими кумирами. Я не встречал в своем призыве, например, чтобы кто-то струсил или сомневался. Такого не было.

- Вы в каких войсках служили?

- В воздушно-десантных.

- Ну тут-то, конечно! Это же спецотбор, элита.

- Как говорил командующий войсками Василий Маргелов, попал в ВДВ - гордись, не попал – радуйся. Но все равно, никто не ожидал ведь, что так получится и мы на войну попадем. А уже буквально через полгода после призыва нас кинули в Кабул, и никто не пытался как-то возражать. Наоборот, я знаю тех, кто просил начальство командировать в Афганистан.

Руслан Шамсудинов (слева) дал большое интервью радио «Комсомольская правда». Справа ведущий Владимир Добрицкий

«ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НАС ПЫТАЮТСЯ ЗАБЫТЬ»

- Ваша организация, призванная помогать ветеранам Афганистана, она когда начала действовать?

- Когда я работал в 1985 году слесарем-сборщиком на заводе «Ростсельмаш», то узнал, что у нас в одном цеху работает 20 человек прошедших войну в Афганистане. И тогда я предложил заводскому комитету комсомола создать клуб воинов-интернационалистов. И узнаю, что на заводе работает 160 человек «афганцев».

Первый такой наш клуб появился в Ростове на улице Сержантова: нам выделили комнату. Мы ездили по районам города, организовывали встречи, уроки мужества. А в 1988 году меня вызвали в обком комсомола и предложили создать организацию, которая называлась «Областной Совет воинов-интернационалистов и военно-патриотических объединений». Такую же организацию при ЦК комсомола в то время недавно создали в Москве.

Пришлось все начинать сначала. Даже учился на машинке печатать - надо было слесарю-сборщику научиться и каким-то чиновничьим премудростям. Помогали тем, кто возвращался «из-за речки», некоторым ребятам требовалась реабилитация, психологическая помощь, помощь с жильем и многое другое.

- Отношение к тем, кто прошел Афганистан, тогда, после вывода войск, и сегодня. Оно менялось со временем?

- В 90-х годах нам ничего не приходилось доказывать. Удалось построить дом для ветеранов войны - МЖК «Афганец»: ребята получили там 100 квартир. В Западном жилом массиве есть наш «афганский дом». И в Новочеркасске.

В те тяжелые годы благодаря тогдашнему руководителю Ростовского областного врачебно-физкультурного диспансера Борису Львовичу Утевскому при поддержке администрации области создали реабилитационный центр на базе Дворца здоровья. Пожалуй, это единственный такой центр в стране, который и сейчас действует. Сегодня это уже не «афганский» центр, к нам присоединились ребята – участники других военных конфликтов.

- А сегодня что вы чувствуете по отношению к ветеранам афганской войны?

- Такое впечатление, что нас пытаются забыть. Мы не очень удобные. Я говорю сейчас даже не о Ростовской области, а в целом по стране. Льготы для нас все фактически на бумаге. Мы не очень довольны монетизацией льгот, например. У нас было санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд. Сегодня компенсируют, кажется, порядка 3 с половиной тысяч рублей в месяц.

- Не поверю, что сегодня вас не замечают…

- Конечно, это не так. Нам есть кого благодарить. Помню времена, когда наши ребята шли и в криминал, и свой бизнес пытались создать. В 90-х годах очень многие попали на скамью подсудимых. В тюрьме в Зверево 20 «афганцев» сидели. Криминал, кстати, был всегда рядом, что называется. Помню, нам как организации даже свою помощь предлагали эти структуры, хотели «взять под крыло», но мы тогда как-то выстояли. Я сам в 1999 году сложил с себя полномочия руководителя организации: дети подрастали, их нужно было ставить на ноги. 15 лет я имел свое дело, но в 2017 году по просьбе наших ребят вернулся. И в 2018 году мы вышли с инициативой в региональное Законодательное собрание об освобождении от транспортного налога ветеранов боевых действий: пришли на встречу с Александром Ищенко, нашли поддержку и понимание с его стороны, а на следующий год эта инициатива была узаконена. Не каждый регион может этим похвастаться.

Подробности уникальных операций в Афганистане "КП - Ростов-на-Дону" рассказывает полковник спецназа ГРУ в отставке Алексей Попович. Фото: личный архив Алексея Поповича

«АФГАНЦЕВ» БОЛЬШЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ...

- А сколько в Ростовской области участников войны в Афганистане?

- Очень интересный вопрос. Данные, как это ни странно, разнятся. После того, как в силу вступил Закон о персональных данных, тяжело стало вести статистику. По данным областного военкомата ветеранов боевых действий в Афганистане в пределах 10 тысяч. По данным, минтруда области – 37 тысяч. А пенсионный фонд дает – 67 тысяч человек. Как видите, разрыв приличный.

Мы сейчас с генерал-полковником, Героем России Владимиром Булгаковым подготовили ряд предложений для областного правительства, обозначили некоторые проблемы, надеемся на встречу с губернатором или первым замом, чтобы пообщаться и рассказать о том, что нас волнует. Чтобы вы понимали, о чем идет речь: если по данным на 2018 год у Минтруда было 35 тысяч тысяч ветеранов, то через два года это число увеличилось на 2 тысячи человек. В 2018 году на учете у Пенсионного фонда – 63 тысячи ветеранов, а в 2020 уже больше на четыре тысячи человек. Откуда? Я уверен, что об этом нужно говорить.

- Вам не кажется, что сегодня тема войны в Афганистане замалчивается? И тем же школьникам об этом рассказывают мало.

- Не думаю, что замалчивается. Может быть, нам нужно быть более активными, здесь я согласен. Хотя мы сегодня делаем для патриотического воспитания молодого поколения немало.

Мы на себя одеяло в этом плане перетянуть не можем, есть целая программа государственная в этой части, но как общественная организация несколько лет назад мы создали «Центр ветеранов боевых действий» на улице Греческого города Волос в Ростове. За эти 6-7 лет около 25 тысяч детей в этом Центре побывали. А там вместимость небольшая: 20-30 человек. Сегодня уже идет запись идет на май-июнь. Приезжают школьники из области, даже из Краснодарского края были ребята.

В этом Центре работают сами «афганцы». Там есть небольшой музей: показываем гостям документальные фильмы, фотографии, устраиваем встречи с участниками событий. Сейчас мы уже подготовили документы на выделение помещения для такого же Центра в Советском районе города. А вообще планируется, что таких Центров в Ростове будет четыре. Еще по одному в Первомайском районе и в Северном жилом массиве.

- Руслан Шамсудинович, а почему вы не любите, когда «афганцев» называют участниками боевых действий?

- Да, не очень люблю. Нас государство наградило почетным званием «Воин – интернационалист». Я считаю, что этого достаточно. А участниками боевых действий, не в обиду никому будет сказано, сегодня, кого только не называют.

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