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Общество15 февраля 2022 13:16

«Нас пытаются забыть. Но пока безуспешно»: Как живут ветераны афганской войны в Ростовской области

Как в Ростовской области с каждым годом становится все больше «афганцев», и почему воины-интернационалисты не любят, когда их называют ветеранами боевых действий
Владимир ДОБРИЦКИЙ
Владимир ДОБРИЦКИЙ
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В память воинов-"афганцев" МИ-8 установлен на постамент в Зернограде. Фото: пресс-служба ЮВО

В память воинов-"афганцев" МИ-8 установлен на постамент в Зернограде. Фото: пресс-служба ЮВО

Глава областной общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Руслан Шамсудинов дал большое интервью Радиостанции «Комсомольская правда» на волне 89,8 FM.

НУЖНО – ЗНАЧИТ НУЖНО

- Руслан Шамсудинович, разные мнения до сих пор о войне в Афганистане. Есть мнение о том, что это тотальная ошибка нашего государства, а кто-то говорит, что эта война была нужна. Вы как думаете?

- Я не философ, может быть, к сожалению, - улыбается собеседник. - Но в то время, когда 18- летнего парня призывают в армию, и есть приказ исполнять свой интернациональный долг, как он должен отреагировать? Как солдат – исполнять приказ. Как человек, он может сомневаться, конечно, просто страх может быть, и это нормально. Но тогда мы все были патриотами. Наши политруки в карантине, когда мы проходили так называемый «курс молодого бойца», объясняли нам ситуацию, которая складывалась в Демократической Республике Афганистан, и мы верили, что нам нужно быть там и выполнить свой долг.

- То есть, все было правильно?

- Наверное, чтобы ответить на этот вопрос одного интервью не хватит. Но, мне кажется, что наш тогдашний патриотический настрой во многом объясним особенностью нашего поколения. Мы родились в конце 50-х - начале 60-х годов. Наши отцы были участниками Великой Отечественной войны. Мой дядя освобождал Ростов-на-Дону. Директор моей школы – капитан, ветеран войны, наш военрук в школе тоже. Они влияли на нас, были нашими кумирами. Я не встречал в своем призыве, например, чтобы кто-то струсил или сомневался. Такого не было.

- Вы в каких войсках служили?

- В воздушно-десантных.

- Ну тут-то, конечно! Это же спецотбор, элита.

- Как говорил командующий войсками Василий Маргелов, попал в ВДВ - гордись, не попал – радуйся. Но все равно, никто не ожидал ведь, что так получится и мы на войну попадем. А уже буквально через полгода после призыва нас кинули в Кабул, и никто не пытался как-то возражать. Наоборот, я знаю тех, кто просил начальство командировать в Афганистан.

Руслан Шамсудинов (слева) дал большое интервью радио «Комсомольская правда». Справа ведущий Владимир Добрицкий

Руслан Шамсудинов (слева) дал большое интервью радио «Комсомольская правда». Справа ведущий Владимир Добрицкий

«ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО НАС ПЫТАЮТСЯ ЗАБЫТЬ»

- Ваша организация, призванная помогать ветеранам Афганистана, она когда начала действовать?

- Когда я работал в 1985 году слесарем-сборщиком на заводе «Ростсельмаш», то узнал, что у нас в одном цеху работает 20 человек прошедших войну в Афганистане. И тогда я предложил заводскому комитету комсомола создать клуб воинов-интернационалистов. И узнаю, что на заводе работает 160 человек «афганцев».

Первый такой наш клуб появился в Ростове на улице Сержантова: нам выделили комнату. Мы ездили по районам города, организовывали встречи, уроки мужества. А в 1988 году меня вызвали в обком комсомола и предложили создать организацию, которая называлась «Областной Совет воинов-интернационалистов и военно-патриотических объединений». Такую же организацию при ЦК комсомола в то время недавно создали в Москве.

Пришлось все начинать сначала. Даже учился на машинке печатать - надо было слесарю-сборщику научиться и каким-то чиновничьим премудростям. Помогали тем, кто возвращался «из-за речки», некоторым ребятам требовалась реабилитация, психологическая помощь, помощь с жильем и многое другое.

- Отношение к тем, кто прошел Афганистан, тогда, после вывода войск, и сегодня. Оно менялось со временем?

- В 90-х годах нам ничего не приходилось доказывать. Удалось построить дом для ветеранов войны - МЖК «Афганец»: ребята получили там 100 квартир. В Западном жилом массиве есть наш «афганский дом». И в Новочеркасске.

В те тяжелые годы благодаря тогдашнему руководителю Ростовского областного врачебно-физкультурного диспансера Борису Львовичу Утевскому при поддержке администрации области создали реабилитационный центр на базе Дворца здоровья. Пожалуй, это единственный такой центр в стране, который и сейчас действует. Сегодня это уже не «афганский» центр, к нам присоединились ребята – участники других военных конфликтов.

- А сегодня что вы чувствуете по отношению к ветеранам афганской войны?

- Такое впечатление, что нас пытаются забыть. Мы не очень удобные. Я говорю сейчас даже не о Ростовской области, а в целом по стране. Льготы для нас все фактически на бумаге. Мы не очень довольны монетизацией льгот, например. У нас было санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд. Сегодня компенсируют, кажется, порядка 3 с половиной тысяч рублей в месяц.

- Не поверю, что сегодня вас не замечают…

- Конечно, это не так. Нам есть кого благодарить. Помню времена, когда наши ребята шли и в криминал, и свой бизнес пытались создать. В 90-х годах очень многие попали на скамью подсудимых. В тюрьме в Зверево 20 «афганцев» сидели. Криминал, кстати, был всегда рядом, что называется. Помню, нам как организации даже свою помощь предлагали эти структуры, хотели «взять под крыло», но мы тогда как-то выстояли. Я сам в 1999 году сложил с себя полномочия руководителя организации: дети подрастали, их нужно было ставить на ноги. 15 лет я имел свое дело, но в 2017 году по просьбе наших ребят вернулся. И в 2018 году мы вышли с инициативой в региональное Законодательное собрание об освобождении от транспортного налога ветеранов боевых действий: пришли на встречу с Александром Ищенко, нашли поддержку и понимание с его стороны, а на следующий год эта инициатива была узаконена. Не каждый регион может этим похвастаться.

Подробности уникальных операций в Афганистане "КП - Ростов-на-Дону" рассказывает полковник спецназа ГРУ в отставке Алексей Попович. Фото: личный архив Алексея Поповича

Подробности уникальных операций в Афганистане "КП - Ростов-на-Дону" рассказывает полковник спецназа ГРУ в отставке Алексей Попович. Фото: личный архив Алексея Поповича

«АФГАНЦЕВ» БОЛЬШЕ С КАЖДЫМ ГОДОМ...

- А сколько в Ростовской области участников войны в Афганистане?

- Очень интересный вопрос. Данные, как это ни странно, разнятся. После того, как в силу вступил Закон о персональных данных, тяжело стало вести статистику. По данным областного военкомата ветеранов боевых действий в Афганистане в пределах 10 тысяч. По данным, минтруда области – 37 тысяч. А пенсионный фонд дает – 67 тысяч человек. Как видите, разрыв приличный.

Мы сейчас с генерал-полковником, Героем России Владимиром Булгаковым подготовили ряд предложений для областного правительства, обозначили некоторые проблемы, надеемся на встречу с губернатором или первым замом, чтобы пообщаться и рассказать о том, что нас волнует. Чтобы вы понимали, о чем идет речь: если по данным на 2018 год у Минтруда было 35 тысяч тысяч ветеранов, то через два года это число увеличилось на 2 тысячи человек. В 2018 году на учете у Пенсионного фонда – 63 тысячи ветеранов, а в 2020 уже больше на четыре тысячи человек. Откуда? Я уверен, что об этом нужно говорить.

- Вам не кажется, что сегодня тема войны в Афганистане замалчивается? И тем же школьникам об этом рассказывают мало.

- Не думаю, что замалчивается. Может быть, нам нужно быть более активными, здесь я согласен. Хотя мы сегодня делаем для патриотического воспитания молодого поколения немало.

Мы на себя одеяло в этом плане перетянуть не можем, есть целая программа государственная в этой части, но как общественная организация несколько лет назад мы создали «Центр ветеранов боевых действий» на улице Греческого города Волос в Ростове. За эти 6-7 лет около 25 тысяч детей в этом Центре побывали. А там вместимость небольшая: 20-30 человек. Сегодня уже идет запись идет на май-июнь. Приезжают школьники из области, даже из Краснодарского края были ребята.

В этом Центре работают сами «афганцы». Там есть небольшой музей: показываем гостям документальные фильмы, фотографии, устраиваем встречи с участниками событий. Сейчас мы уже подготовили документы на выделение помещения для такого же Центра в Советском районе города. А вообще планируется, что таких Центров в Ростове будет четыре. Еще по одному в Первомайском районе и в Северном жилом массиве.

- Руслан Шамсудинович, а почему вы не любите, когда «афганцев» называют участниками боевых действий?

- Да, не очень люблю. Нас государство наградило почетным званием «Воин – интернационалист». Я считаю, что этого достаточно. А участниками боевых действий, не в обиду никому будет сказано, сегодня, кого только не называют.

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