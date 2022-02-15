«Парень на час» из Ростова рассказал, какие девушки и зачем заказывают его услуги

Ростовчанки готовы платить за свидание и цветы от пяти тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове появилась услуга «парень на час». 24-летний Михаил Марцинюк рассказал корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону», зачем девушки и женщины готовы платить привлекательному мужчине от пяти тысяч рублей за встречу в парке или в ресторане.

ИЗ ЛЮБВИ К НАУКЕ

При этом Михаил сразу обозначил, что стал «парнем на час» исключительно в научных целях. Ростовчанин – программист.

- Работал шесть лет на крупную австралийскую компанию. И обратил внимание ,что приложения для знакомств там сильно отличаются от наших. Соискатели настроены на серьезные отношения. В то же время наши сайты знакомств пестрят предложениями эскорт услуг и встреч без обязательств, - рассказывает собеседник.

Михаил Марцинюк оказывает услугу "парень на час" исключительно в научных целях. Фото: аккаунт Михаила в "Инстаграме"

Михаил хочет создать свое приложение, которое будет только для серьезных знакомств. А для этого решил изучить потенциальных пользователей.

Так 13 февраля появилось объявление о том, что программист предлагает услугу «парень на час». Ростовчанин разместил его в своем профиле в «Инстаграме».

ВЫЗВАТЬ РЕВНОСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

И уже вечером его директ «ломился» от запросов потенциальных клиенток.

- Были шуточные сообщения, но десять девушек действительно обратились ко мне за помощью, - продолжает Михаил.

Свою услугу парень оценил в пять тысяч рублей за час. Говорит, что это недорого, так как в стоимость включен и букет.

Кстати, никто из девушек не ждал от парня интима. Всем требовалось одного - личная встреча и цветы. И каждая хотела сфотографировать себя с букетом. Обязательное условие – в кадре должна быть мужская рука.

- 14 февраля у меня состоялась первая встреча. Это обаятельная женщина. Ей 32 года. Работает врачом. Очень занята, сетует на то, что ее мужчина не торопится начинать жить вместе. Мы посидели в итальянском ресторанчике. Она весь час рассказывала о сложных отношениях с кавалером, потом сделала фото для своей соцсети и оплатила счет. Женщина верила, что вызовет ревность у жениха, и тот поторопится с серьезным предложением. Увенчалась эта затея успехом или нет, я не знаю, - рассказывает парень.

МАШИНА ЛЮКС И ВИДЕО ВЕСЬ ДЕНЬ

Второе платное свидание, по планам, должно пройти на улице. Букет и фото – также обязательное условие.

- Этой девушке 27 лет, она одинока. Сказала, что ей просто скучно. Но, мне кажется, причина в другом. Видимо, на нее давят родители и подруги, и она хочет дать им понять что, якобы, у нее есть отношения, - продолжает Михаил.

Кстати, от одного запроса парень отказался из-за работы. Но, признается программист, опыт мог бы выйти интересным.

- 20-летняя девушка хотела, чтобы я взял в аренду лакшери авто, приехал за ней домой с цветами и катал бы ее по городу весь день. А она снимала бы все на видео для своего «Инстаграма», - говорит собеседник. – Но днем я работаю, поэтому отказался.

Кстати, Михаил уверяет, что все клиентки, которые просили об услуге, красивые и образованные девушки.

- Честно, мне не понятно, почему они одиноки. Но я надеюсь, что каждая из них все же встретит настоящую и взаимную любовь, - сказал ростовчанин.

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